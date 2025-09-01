مؤسسه امدادرسان آلمانی «هیلپ» روز پنجشنبه، ۶ سنبله، در اعلامیه‌ای اعلام کرد که به دلیل خشکسالی گسترده در سال جاری، سطح برداشت گندم در غرب افغانستان تا ۶۰ درصد پایین آمده است. این نهاد می‌گوید وضعیت پیش‌آمده، تهدید جدی برای امنیت غذایی میلیون‌ها خانواده افغان به شمار می‌رود.

در اعلامیه این مؤسسه آمده است که در ۱۲ ماه گذشته تغییرات اقلیمی، از جمله خشکسالی شدید و سیلاب‌های ناگهانی، بیش از ۹ میلیون نفر را در افغانستان آسیب‌پذیر ساخته و ۱۹ ولایت کشور را به مرز یک بحران انسانی نزدیک کرده است.

افغانستان یکی از کشورهایی است که به‌شدت در برابر تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر است. وابستگی گسترده به کشاورزی سنتی و کمبود زیرساخت‌های مدیریت آب، باعث شده تا خشکسالی‌های پی‌هم به کاهش تولیدات زراعتی و افزایش ناامنی غذایی بیانجامد. سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی بارها نسبت به افزایش شمار نیازمندان کمک‌های فوری در افغانستان هشدار داده‌اند.