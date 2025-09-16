وزارت فواید عامهی امارت اسلامی اعلام کرده است که در جریان یک هفته اخیر، بیش از ۹۱ هزار تُن کالا از طریق شبکهی راهآهن افغانستان جابهجا شده است.
محمداشرف حقشناس، سخنگوی وزارت، امروز دوشنبه،۲۴ سنبله در خبرنامهای گفت این جابهجاییها از ۱۴ تا ۲۰ سنبله انجام شده و شامل کالاهای نفتی، غیرنفتی و دیگر محمولات بازرگانی بوده است.
بیشترین حجم کالاها از طریق بندر حیرتان منتقل شده که حدود ۶۴ هزار و ۸۵۹ تُن را شامل میشود. همچنین از بندر آقینه دو هزار و ۱۷۱ تُن، از تورغندی ۱۰ هزار و ۷۸۱ تُن و از خط خواف-هرات ۱۳ هزار و ۵۶۲ تُن کالا انتقال یافته است.
وزارت فواید عامه افزود که در همین بازه، ۳۵۶ تُن کالا نیز از افغانستان صادر شده است؛ از جمله میوهی خشک و مس که به بازارهای خارجی فرستاده شده است.
راهآهن افغانستان از سالها پیش بهعنوان یکی از مهمترین زیرساختهای حملونقل کالا و مسافر شناخته میشود. این شبکه ریلی علاوه بر اتصال شهرها و بنادر داخلی، نقش کلیدی در مبادلات تجاری با کشورهای همسایه مانند ایران و ترکمنستان دارد. بندر حیرتان در شمال کشور، به دلیل موقعیت استراتژیک و ظرفیت بالای تخلیه و بارگیری، بیشترین سهم در جابهجایی کالا را دارد. سایر مسیرها مانند آقینه، تورغندی و خط خواف-هرات نیز به توسعه تجارت داخلی و صادرات کمک میکنند، هرچند ظرفیت و زیرساخت آنها هنوز محدودتر است