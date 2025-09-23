در یک خبرنامه‌ای این وزارت امروز (پنج‌شنبه، ۲۷ سنبله) آمده که این شرکت با سرمایه‌گذاری صد میلیون دالر در سه مرحله ایجاد و ظرفیت تولیدی روزانه آن تا پنج هزار تُن خواهد بود.

در خبرنامهٔ وزارت معادن و پترولیم افغانستان آمده‌است که مقام‌های این وزارت با رئيس شرکت «کابل لمر منصور احمدزی» تفاهم‌نامۀ‌ احداث فابریکۀ پروسس سرب وجست را به امضا رساند.

منبع گفته است که اين کارخانه با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون دالر امریکایی در سه مرحله احداث می‌شود و ظرفیت تولیدی روزانۀ آن الی ۵ هزار تُن خواهد بود.

وزارت معادن و پترولیم در این باره جزییات بیشتری را ارایه نکرده است.

در خبرنامه آمده‌است که شرکت به‌منظور تامين انرژی مورد ضرورت فابریکه دستگاه برق حرارتی را احداث می‌نمايد و برای تامین مواد خام اين دستگاه بالای معدن زغال سنگ نیز سرمايه‌گذاری خواهد نمود.

لازم به ذکر است که افغانستان با داشتن معادن فراوان شهرت دارد؛ اما به دلایل چون عدم هزینه کافی و صعب‌العبور بودن مناطق، تعدادی زیادی از آنان تا کنون دست‌نخورده باقی مانده است.

این در حالی است که پیش‌تر مسئولان وزارت معادن اعلام کرده‌ بودند که کار سروی ۶۵۰ معدن تکمیل شده و قرار است روند استخراج این معادن به شرکت‌های داخلی و خارجی سپرده شوند.