طالبان ممنوعیت کامل خروج از خانه برای کارمندان دولتی در کابل اعمال کرد

خبرگزاری کوکچه: طالبان در اقدامی بیسابقه، دستور داده است که تمام کارمندان ادارات دولتی در کابل از امروز تا روز شنبه نه تنها به محل کار نروند، بلکه از خانه هم خارج نشوند. منابع دولتی اعلام کردهاند که این تصمیم به دلیل احتمال وقوع «رویدادهای فوقالعاده» از چهارشنبه تا جمعه اتخاذ شده است.
برخی منابع بهصراحت اعلام کردهاند که احتمال ورود نظامی آمریکا به بگرام مطرح است — حرکتی که میتواند بهسرعت به سقوط کابل منجر شود. این ممنوعیت تنها یک اقدام امنیتی نیست، بلکه نشانهای واضح از درون نظام طالبان است که رژیم خود را در آستانه سقوط میبیند.
این اقدام سوالات زیادی را بهوجود آورده است:
– آیا طالبان از آغاز عملیات نظامی خارجی میترسد؟
– آیا خطر کودتای داخلی یا رویارویی با گروههای مخالف وجود دارد؟
– یا ممکن است هر دو سناریو بهطور همزمان رخ دهند؟
آنچه مشخص است این است که امارت طالبان دیگر احساس امنیت نمیکند. رژیمی که از زمان به قدرت رسیدن، محدودیتهای شدیدی را بر شهروندان افغان تحمیل کرده، اکنون به نظر میرسد که برای یک بحران احتمالی که میتواند کنترلش بر کشور را تهدید کند، آماده میشود.