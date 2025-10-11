خلیلزاد: حمله پاکستان بر کابل ناکام بود

زلمی خلیل‌زاد، نماینده پیشین ایالات متحده برای افغانستان، گفته که حمله اخیر اسلام‌آباد بر کابل که ادعا شده بود رهبر تحریک طالبان پاکستانی (TTP) در آن هدف قرار گرفته است، ناکام بوده است.

آقای خلیل‌زاد در ایکس نوشته که در مواقع بحرانی، دیپلماسی کمک‌کننده است و هنوز برای پذیرش دیپلماسی توسط اسلام‌آباد، دیر نشده است.

زلمی خلیل‌زاد در صفحه‌ی خود در ایکس گفته که «افغان‌ها نیز برای پاسخ» آماده می‌شوند و احتمال «درگیری و بی‌ثباتی گسترده‌تر» رو به افزایش است.

نماینده پیشین امریکا در امور افغانستان همچنین تأکید کرده است که اگر عمران خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، هنوز در قدرت می‌بود، این کشور مدت‌ها پیش می‌توانست مشکل خود با تحریک طالبان پاکستانی را حل کند.

با این حال، خلیل‌زاد ابراز بدبینی کرده و گفته است بعید است اسلام‌آباد مسیر دیپلماسی را در پیش گیرد و احتمال دارد اوضاع در پاکستان بیش از این وخیم شود.

این در حالی است که پس از نقض حریم هوایی افغانستان از سوی پاکستان، خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، در صفحه ایکس خود نوشته است که کشورش حق دارد برای گرفتن حساب از گروه‌های مخالف این کشور، وارد خاک افغانستان شود.

او هم‌چنین نوشته که ا.ا نتوانسته‌ تضمین دهد که خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نخواهد شد.

امارت اسلامی همواره با رد این ادعاها گفته که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری کار گرفته نخواهد شد.