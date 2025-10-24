\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u06f1. \u0645\u0642\u0627\u06cc\u0633\u0647 \u062c\u0646\u062c\u0627\u0644\u06cc \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646\n\n \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0634\u0633\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u063a\u0631\u0628\u06cc \u06af\u0641\u062a:\u00a0\u00ab\u0627\u0631\u0648\u0645\u06cc\u0647 \u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc \u067e\u0627\u0631\u06cc\u0633 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f\u060c \u0627\u0645\u0627 \u062d\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00bb\n \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0642\u0627\u06cc\u0633\u0647 \u0645\u0628\u0647\u0645 \u0648 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d\u060c \u0628\u0647 \u0633\u0631\u0639\u062a \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0627\u0632\u062a\u0627\u0628 \u06cc\u0627\u0641\u062a \u0648 \u0627\u0632 \u0633\u0648\u06cc \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646\u00a0\u062a\u062d\u0642\u06cc\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u00a0\u062a\u0641\u0633\u06cc\u0631 \u0634\u062f.\n\n\u06f2. \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0646\u062f \u0641\u0639\u0627\u0644\u0627\u0646 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646:\n\n \u0646\u062c\u06cc\u0628 \u0628\u0627\u0631\u0648\u0631\u00a0(\u0634\u0627\u0639\u0631):\u00a0\u00ab\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u0646\u0641\u062a \u0648 \u06af\u0627\u0632\u060c \u0634\u0627\u06cc\u062f \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0627 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0642\u06cc\u0631 \u0622\u0641\u0631\u06cc\u0642\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0642\u0627\u06cc\u0633\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u062f. \u0634\u0631\u0641 \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u0646\u062f\u0647\u200c\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\u00bb\n \u0647\u0627\u062a\u0641 \u0645\u062e\u062a\u0627\u0631\u00a0(\u0641\u0639\u0627\u0644 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc):\u00a0\u00ab\u0627\u06cc\u0646 \u0633\u062e\u0646 \u0628\u0627\u0632\u062a\u0627\u0628 \u0630\u0647\u0646\u06cc\u062a \u0645\u062a\u06a9\u0628\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0642\u0627\u0645\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0633\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0642\u0631\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\u00bb\n \u0627\u06a9\u0631\u0627\u0645 \u0627\u0646\u062f\u06cc\u0634\u0645\u0646\u062f\u00a0(\u067e\u0698\u0648\u0647\u0634\u06af\u0631):\u00a0\u00ab\u0627\u06af\u0631 \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646 \u0646\u0628\u0648\u062f\u0646\u062f\u060c \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0647\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0645\u06cc\u0632 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u0645\u0627\u0646\u062f\u0646\u062f.\u00bb\n\n\u06f3. \u067e\u06cc\u0634\u06cc\u0646\u0647 \u062a\u0648\u0647\u06cc\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0642\u0627\u0645\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\n\u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631 \u0646\u06cc\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0645\u0642\u0627\u0645\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0646\u0645\u0627\u062f \u0639\u0642\u0628\u200c\u0645\u0627\u0646\u062f\u06af\u06cc \u06cc\u0627\u062f \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f. \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u06cc\u0632 \u062f\u0631 \u0627\u0638\u0647\u0627\u0631\u0627\u062a \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u0648 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc\u060c \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0645\u0642\u0627\u06cc\u0633\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0631\u0622\u0645\u06cc\u0632 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f.\n\n\u06f4. \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u0628\u0631 \u0647\u0648\u06cc\u062a \u0648 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\n\n \u0648\u0644\u06cc \u0622\u0631\u06cc\u0646\u00a0(\u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631):\u00a0\u00ab\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0648 \u062a\u0645\u062f\u0646\u0634 \u0634\u0646\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u062f\u060c \u0627\u0645\u0627 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00bb\n \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u0627\u0646 \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0628\u0627 \u0647\u0634\u062a\u06af\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f\u00a0#\u0634\u0631\u0641_\u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u00a0\u0648\u00a0#\u062a\u0648\u0647\u06cc\u0646_\u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646\u00a0\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0627\u0631 