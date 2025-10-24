افغانستانجهان
واکنش‌های تند به اظهارات پزشکیان: “شرف انسانی در افغانستان زنده است”

سخنان اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، که در آن شهر ارومیه را با افغانستان مقایسه کرد، با موجی از اعتراضات فعالان و شهروندان افغان مواجه شد. بسیاری این اظهارات را توهین‌آمیز خوانده و بر حفظ شرف و شرافت مردم افغانستان تأکید کردند.

۱. مقایسه جنجالی پزشکیان

  • پزشکیان در نشستی در استان آذربایجان غربی گفت: «ارومیه زمانی پاریس ایران بود، اما حالا به افغانستان تبدیل شده است.»
  • این مقایسه مبهم و بدون توضیح، به سرعت در فضای مجازی بازتاب یافت و از سوی بسیاری به عنوان تحقیر مردم افغانستان تفسیر شد.

۲. واکنش‌های تند فعالان افغان:

  • نجیب بارور (شاعر): «ایران بدون نفت و گاز، شاید امروز با کشورهای فقیر آفریقایی مقایسه می‌شد. شرف انسانی در افغانستان زنده‌تر از ایران است.»
  • هاتف مختار (فعال سیاسی): «این سخن بازتاب ذهنیت متکبرانه مقامات ایرانی است که سال‌ها افغانستان را قربانی سیاست‌های خود کرده‌اند.»
  • اکرام اندیشمند (پژوهشگر): «اگر کارگران افغان نبودند، بسیاری از شهرهای ایران تمیز نمی‌ماندند.»

۳. پیشینه توهین‌های مقامات ایرانی
این اولین بار نیست که مقامات ایرانی از افغانستان به عنوان نماد عقب‌ماندگی یاد می‌کنند. پیش از این نیز در اظهارات اقتصادی و ورزشی، افغانستان را هدف مقایسه‌های تحقیرآمیز قرار داده بودند.

۴. تأکید بر هویت و تاریخ افغانستان

  • ولی آرین (خبرنگار): «روزی افغانستان با فرهنگ و تمدنش شناخته می‌شد، اما امروز تنها تصویر طالبان از آن باقی مانده است.»
  • بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌هایی مانند #شرف_افغانستان و #توهین_پزشکیان خواستار عذرخواهی رسمی شدند.
