هیئت تخنیکی شرکت برشنا به رهبری داکتر عبدالباری عمر، رئیس عمومی اجرایی این شرکت، به منظور شرکت در کنفرانس بزرگ بین‌المللی انرژی، ساختمان، صنعت و مواد کیمیاوی ۲۰۲۵ (CIET) عازم ترکمنستان شد.

به گزارش دفتر مطبوعاتی شرکت برشنا، داکتر عبدالباری عمر، رئیس عمومی اجرایی این شرکت، همراه با هیئت تخنیکی بلندپایه، روز شنبه به ترکمنستان سفر کرده است تا در کنفرانس بین‌المللی انرژی، ساختمان، صنعت و مواد کیمیاوی ۲۰۲۵ (CIET) که در شهر ترکمن‌باشی برگزار می‌شود، شرکت نماید.

در این کنفرانس، نمایندگان و مسئولان عالی‌رتبه سکتور انرژی از کشورهای مختلف جهان حضور خواهند داشت و روی همکاری‌های منطقه‌ای، پروژه‌های زیربنایی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود روابط اقتصادی میان کشورها گفت‌وگو خواهند کرد.

بر بنیاد معلومات شرکت برشنا، قرار است داکتر عبدالباری عمر در حاشیه این نشست، با شماری از مقامات ارشد سکتور برق کشورهای شرکت‌کننده دیدار و درباره گسترش همکاری‌ها، تبادله تجارب تخنیکی و اجرای پروژه‌های مشترک انرژی گفت‌وگو کند.

شرکت برشنا می‌گوید که اشتراک در چنین نشست‌های بین‌المللی فرصت خوبی برای تقویت روابط تخنیکی و اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه و جلب سرمایه‌گذاری‌های تازه در سکتور انرژی به شمار می‌رود.