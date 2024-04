اکنون اتفاق می افتد: با تشدید اعتراضات طرفدار فلسطین، هرج و مرج گسترده در محوطه های دانشگاهی در سراسر ایالات متحده رخ می دهد.

Columbia, Harvard, USC, University of Texas at Austin and others are getting swarmed by protesters.

Police at USC are taking out their batons as the… pic.twitter.com/D35wVTCiZ8

— Collin Rugg (@CollinRugg) April 24, 2024