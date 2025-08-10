خبرگزاری کوکچه – غزه، شنبه ۸ اکتبر ۲۰۲۵: در حمله‌ای صبح امروز، ۴۰ فلسطینی که در انتظار دریافت کمک‌های بشردوستانه در غزه بودند، کشته شدند. این حمله در نزدیکی راهروی نتزاریم رخ داد و علاوه بر کشته‌شدگان، تعدادی نیز زخمی شدند. بیمارستان‌های العوده و شهدا الاقصی گزارش داده‌اند که ۳ نفر در این حمله کشته و چندین نفر دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، بحران انسانی در غزه همچنان در حال تشدید است. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرده است که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد بیش از ۹۸ درصد از زمین‌های کشاورزی در غزه یا آسیب دیده یا غیرقابل دسترس است. این موضوع باعث شده تا کمبود مواد غذایی و گرسنگی در میان ساکنان غزه به‌ویژه کودکان به شدت افزایش یابد.

در حمله‌ای دیگر، پهپادهای اسرائیلی به مرکز خان یونس در جنوب غزه حمله کردند که منجر به کشته‌شدن ۴ نفر شد. همچنین، گلوله‌باران چندین منطقه غزه از سحرگاه امروز توسط اسرائیل، ۸ کشته برجای گذاشته است.

یاسر شعبان، مدیر بیمارستان العوده در اردوگاه نصیرات، اعلام کرده است که حدود ۸۰ درصد از کودکان بستری شده در این بیمارستان از گرسنگی و سوء تغذیه حاد رنج می‌برند. این وضعیت نگران‌کننده نشان‌دهنده عمق بحران انسانی در غزه است.

در تل‌آویو نیز درگیری‌هایی بین پلیس و تظاهرکنندگانی که خواستار پایان جنگ هستند، گزارش شده است. این تظاهرات نشان‌دهنده افزایش نارضایتی‌ها از ادامه درگیری‌ها و بحران انسانی در غزه است.