مرکز زمین‌شناسی ایالات متحده (USGS) اعلام کرد که پس از زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶ ریشتر در نهم سنبله در شرق افغانستان، دست‌کم ۹ پس‌لرزه با بزرگی بیش از ۴ ریشتر در ولایت‌های کنر و ننگرهار ثبت شده است. بزرگ‌ترین این پس‌لرزه‌ها به بزرگی ۵٫۲ ریشتر بوده و دست‌کم سه بار تکرار شده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، کانون همه این پس‌لرزه‌ها در همان محدوده‌ای بوده که زمین‌لرزه اصلی در حوالی اسعدآباد در ولایت کنر رخ داد. این زمین‌لرزه یکی از پرتلفات‌ترین رویدادهای طبیعی سال‌های اخیر افغانستان محسوب می‌شود و به گفته مقام‌های طالبان، تاکنون ۲۲۰۵ کشته و ۳۶۴۰ زخمی برجای گذاشته و هزاران خانه را ویران کرده است.

کارشناسان زمین‌شناسی می‌گویند که شرق افغانستان در امتداد گسل چمن و چند گسل رانشی فعال قرار دارد. این ساختار زمین‌شناسی بارها منجر به زمین‌لرزه‌های شدید در شرق افغانستان و مناطقی از پاکستان شده است.

این زمین‌لرزه در کنار زمین‌لرزه اکتبر ۲۰۲۳ در هرات، یکی از فاجعه‌بارترین رویدادهای طبیعی در سال‌های اخیر افغانستان به شمار می‌رود.

