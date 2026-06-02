نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در ماه جوزا برای بررسی بحران انسانی، تهدید تروریسم و تمدید ماموریت سیاسی یوناما در افغانستان برگزار می‌شود. 👇 در نشست ۱۷ جوزا، جورجت گانیون گزارش ارزیابی یوناما از سیاست‌های ضدزن طالبان، تنش‌های مرزی با پاکستان و چالش‌های تروریسم را ارائه‌ کرده و اعضا پشت درهای بسته گفتگو خواهند کرد. 🇺🇳 شورای امنیت در ۲۷ جوزا درباره تمدید یک‌ساله ماموریت یوناما تصمیم می‌گیرد، در حالی که چین رهبری مذاکرات را به عهده دارد و اختلافات عمیقی میان آمریکا و روسیه وجود دارد. ⚠️ بحران بشردوستانه با نیاز نیمی از جمعیت به کمک‌ها و پیش‌بینی بازگشت ۲.۷ میلیون مهاجر تا پایان سال ۲۰۲۶، در کنار قانون تفریق زوجین طالبان، بر وخامت اوضاع افزوده است.

