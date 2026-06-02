افغانستان

👇 هیئتی از دادگاه مردمی برای زنان افغانستان به سرپرستی سازمان رواداری، با هدف شکل‌دهی به یک ائتلاف بزرگ جهانی علیه تفکیک و تبعیض جنسیتی حاکم بر کشور، به آفریقای جنوبی سفر کرد. 🌍 اعضای این دادگاه نمادین در دیدارهایی فشرده با مبارزان ضد آپارتاید، حقوق‌دانان و مقامات کمیسیون حقوق بشر آفریقای جنوبی، راه‌های عملی دادخواهی بین‌المللی و مستندسازی جنایات طالبان علیه بشریت را بررسی کردند. ✊ برگزارکنندگان این سفر با الهام از تاریخ مبارزات مدنی مردم آفریقای جنوبی، این تعاملات دانشگاهی و حقوقی را گامی کلیدی برای افزایش فشارهای جهانی و پاسخگو کردن رهبران طالبان دانستند.

تصویر خبرگزاری کوکچه خبرگزاری کوکچه
0 کمتر از یک دقیقه

