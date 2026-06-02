افغانستان

مسئولان صحی هرات از وقوع ۲۸۰ رویداد ترافیکی خونین در روزهای عید قربان و انتقال روزانه ده‌ها جوان زخمی به شفاخانه‌ها خبر دادند. 👇 شفاخانه حوزوی هرات در روزهای عید قربان شاهد انتقال روزانه ۶۰ الی ۸۰ زخمی ناشی از ۲۸۰ رویداد ترافیکی بوده که اکثر آنان را جوانان موتورسایکل‌سوار بدون تجهیزات ایمنی تشکیل می‌دهند. 🏍️ مقامات محلی افزایش گردشگران و بی‌احتیاطی در مکان‌های تفریحی را عامل این حوادث می‌دانند؛ در حالی که داکتران هشدار می‌دهند کمک‌رسانی غیرحرفه‌ای مردم در محل حادثه، وضعیت جراحات را وخیم‌تر می‌کند. 🚨 هم‌زمان با فاجعه هرات، وقوع ۷۸ حادثه ترافیکی دیگر در ولایت‌های بلخ، پکتیا و غزنی دستکم ۱۰ کشته و ۷۴ زخمی برجای گذاشته که علت اصلی آن بی‌احتیاطی رانندگان اعلام شده است.

خبرگزاری کوکچه
کمتر از یک دقیقه

