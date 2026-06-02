افغانستان

👇 کمیته حقوق کودک سازمان ملل در بیانیه‌ای شدیداللحن، اصولنامه جدید تفریق زوجین طالبان را محکوم کرد و آن را نقض صریح، شدید و نظام‌مند حقوق اساسی دختران و کودکان در افغانستان خواند. 🚨 کارشناسان این کمیته با رد بلوغ به عنوان ملاک بزرگسالی، هشدار دادند که رسمی‌سازی ازدواج کودکان توسط هبت‌الله، دختران را در معرض خشونت، استثمار و محرومیت دائمی از تحصیل قرار می‌دهد. ⚖️ در حالی که ده کشور این قانون ۳۱ ماده‌ای را محکوم کرده‌اند، طالبان با شرعی خواندن این اصولنامه، هرگونه انتقاد را جرم دانسته و بر اجرای کامل این مصوبه پافشاری می‌کنند.

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تصویر خبرگزاری کوکچه خبرگزاری کوکچه ارسال ایمیل 1 هفته پیش
456,323 کمتر از یک دقیقه
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