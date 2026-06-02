افغانستان

👇 صادق خان در دیدار با مدیران ارشد اتحادیه اروپا، نسبت به استفادهٔ تحریک طالبان پاکستان و جدایی‌طلبان بلوچ از خاک افغانستان برای هدایت حملات تروریستی علیه اسلام‌آباد به شدت هشدار داد. 🇪🇺 مقامات اتحادیه اروپا و نماینده پاکستان در این نشست بر اهمیت تعامل هماهنگ جهت مهار ناامنی‌های مرزی و جلوگیری از تبدیل مجدد افغانستان به پناهگاه امن جریان‌های تروریستی تاکید کردند. 🇵🇰 این تحرکات دیپلماتیک در حالی تشدید شده که هشدارهای پنهانی و غیررسمی هبت‌الله آخندزاده به جنگجویان تی‌تی‌پی، تاکنون هیچ تغییر ملموسی در کاهش حملات خونین میدانی ایجاد نکرده است.

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تصویر خبرگزاری کوکچه خبرگزاری کوکچه ارسال ایمیل 1 هفته پیش
456,326 کمتر از یک دقیقه
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