پس از گذشت بیش از ۸۰۰ سال از دوران شکوه و اقتدار امپراتوری غوریان، نوادگان این سلسله تاریخی بار دیگر برای احیای هویت، فرهنگ و جایگاه سیاسی خود به پا خاستند. روز گذشته (۲۹ مارچ ۲۰۲۶)، کشور ترکیه میزبان مراسمی تاریخی بود که در آن «شورای جهانی ایماق‌ها» با حضور چهره‌های برجسته، رسماً اعلام موجودیت و دفتر نمایندگی خود را افتتاح کرد؛ گامی بلند که نویدبخش بیداری هویتی و فصل جدیدی در معادلات سیاسی افغانستان است.

به گزارش خبرگزاری کوکچه، این مراسم ویژه و باشکوه با حضور شماری از چهره‌های شناخته‌شده سیاسی افغانستان، نمایندگان برخی از احزاب سیاسی ترکیه و اعضای «انجمن رفاه و همبستگی» برگزار شد. تأسیس این شورا به‌عنوان یک چتر فراگیر، نقطه عطفی برای انسجام‌بخشی و پیگیری حقوق مشروع قوم ایماق در سطح بین‌المللی و داخلی به شمار می‌رود.

مدیریت و گردانندگی این برنامه بر عهده داکتر نجیب پیکان، خبرنگار و فعال رسانه‌ای بود که بخش‌های مختلف مراسم را هدایت کرد.

در جریان این نشست، داکتر منیژه بوستانی ایماق، رئیس شورای جهانی ایماق‌ها، در سخنرانی خود به آمارها و حقایق مهمی اشاره کرد. وی با تأکید بر گستردگی جغرافیایی این قوم گفت: «ایماق‌ها با جمعیتی بالغ بر ۷ میلیون نفر در ۲۴ ولایت افغانستان حضور و پراکندگی دارند.» داکتر بوستانی همچنین یادآور شد که با وجود تنوع گویش‌ها و زبان‌ها در میان این قوم، زبان اصلی و پیونددهنده آنان فارسی است.

در پایان این گردهمایی، تأکید شد که ایماق‌ها مصمم هستند تا از مسیرهای مسالمت‌آمیز، مدنی و سیاسی برای دستیابی به حقوق خود مبارزه کنند. آن‌ها صراحتاً اعلام کردند که خواهان سهمی فعال، سازنده و برابر در آینده سیاسی افغانستان، در کنار سایر اقوام برادر هستند.

نگاهی به تاریخچه ایماق‌های افغانستان

قوم ایماق (که در تاریخ به نام چهار ایماق نیز شناخته می‌شوند) یکی از گروه‌های قومی اصیل، ریشه‌دار و سلحشور در افغانستان است که بیشتر در مناطق غربی و مرکزی این کشور (از جمله ولایات غور، بادغیس، هرات و فراه) سکونت دارند.