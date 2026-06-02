افغانستان

👇 موریل بوزر، شهردار واشنگتن دی‌سی، در جریان مراسم رسمی اهتزاز پرچم در ساختمان مرکزی شهرداری (جان ای. ویلسون)، اعلام کرد که این کلان‌شهر به لحاظ قوانین حمایتی، ساختار بودجه‌ای و پذیرش اجتماعی، در صدر شهرهای جهان قرار دارد. این اظهارات هم‌زمان با بیستمین سالگرد تاسیس دفتر رسمی امور دگرباشان در شهرداری واشنگتن مطرح شد. 🏳️‍🌈 بوزر با تاکید بر اینکه واشنگتن در طول تاریخ هرگز منتظر اقدام بقیه بخش‌های آمریکا برای انجام «کار درست» نمانده است، پیشینه قوانین این شهر را یادآور شد؛ از جمله اصلاح قانون حقوق بشر در سال ۱۹۷۳ برای ممنوعیت صریح تبعیض و همچنین قانونی کردن زودهنگام ازدواج همجنس‌گرایان در سال ۲۰۰۹، سال‌ها پیش از تصویب سراسری آن در ایالات متحده. 🏛️ بر اساس داده‌های آماری مؤسسه پژوهشی ویلیامز، واشنگتن دی‌سی با داشتن بالاترین درصد تمرکز شهروندان جامعه رنگین‌کمانی در میان تمام ایالت‌های آمریکا (حدود ۱۴.۵ درصد)، همواره از سوی جریان لیبرال و مقامات محلی به عنوان پایتخت حقوق شهروندی و مهد تنوع فرهنگی بازتاب داده می‌شود.

تصویر خبرگزاری کوکچه خبرگزاری کوکچه ارسال ایمیل 2 ساعت پیش
456,322 کمتر از یک دقیقه

https://www.instagram.com/reel/DZFSfsojHTG/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=wordpress

تصویر خبرگزاری کوکچه خبرگزاری کوکچه ارسال ایمیل 2 ساعت پیش
456,322 کمتر از یک دقیقه
دکمه بازگشت به بالا