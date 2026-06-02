افغانستان

👇 بر اساس گزارش سازمان ملل، افغانستان با ثبت نزدیک به ۶۰۰ مرگ در هر ۱۰۰ هزار تولد، یکی از بالاترین و فاجعه‌بارترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران در سراسر جهان را به خود اختصاص داده است. 🏥 این آمار تکان‌دهنده در مقایسه با مرگ ۱۶ مادر در ایران و ۱۵۵ نفر در پاکستان، عمق فاجعه انسانی و سقوط سیستماتیک ساختار درمانی و بهداشتی را در سایه حکومت طالبان نشان می‌دهد. ⚠️ اوچا و یونیسف تاکید دارند که تداوم ممنوعیت آموزش و کار زنان توسط طالبان، نظام سلامت را فلج کرده و کشور را تا سال ۲۰۳۰ با کمبود ۲۵ هزار کادر درمانی زن مواجه می‌کند.

