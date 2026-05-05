درخواست ایجاد گذرگاه بشردوستانه در تنگه هرمز

سازمان‌های غیردولتی و نهادهای امدادی بین‌المللی به دلیل تنش‌های نظامی میان آمریکا، اسرائیل و ایران، خواستار بازگشایی فوری یک «گذرگاه بشردوستانه» در تنگه هرمز شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در 29 آوریل 2026، نوسانات شدید قیمت نفت و محاصره این آبراه راهبردی، فرآیند ارسال مواد غذایی، سوخت و دارو به میلیون‌ها انسان در مناطق بحران‌زده را با چالشی بی‌سابقه مواجه کرده است.

باب کیچن، نایب‌رئیس بخش فوریت‌های کمیته بین‌المللی نجات (IRC)، اعلام کرد که تجهیزات پزشکی و کمک‌های حیاتی در بنادر لجستیکی کلیدی مانند دبی متوقف شده‌اند. وی افزود تنها در یک مورد، کالاهایی به ارزش 130,000 دلار که برای کمک به 20,000 نفر در سودان در نظر گرفته شده بود، به دلیل اختلالات کشتیرانی در دبی معطل مانده است. قیمت نفت که در ابتدای سال جاری 60 دلار بود، در پی درگیری‌ها به نزدیکی 120 دلار رسید و در حال حاضر حدود 111 دلار در هر بشکه معامله می‌شود.

سازمان «کودکان را نجات دهید» نیز برآورد کرده است که هر 5 دلار افزایش قیمت نفت، ماهانه 340,000 دلار هزینه اضافی به این خیریه تحمیل می‌کند. همچنین برنامه جهانی غذا (WFP) هشدار داد که این وضعیت می‌تواند 45 میلیون نفر دیگر را در معرض گرسنگی قرار دهد. به دلیل ناامنی در مسیرهای معمول، کشتی‌های حامل کمک مجبور به دور زدن قاره آفریقا شده‌اند که 9,000 کیلومتر و چندین هفته به زمان سفر اضافه کرده و هزینه‌های عملیاتی را تا 20 درصد افزایش داده است.