زنان افغانستان؛ قربانیان خاموش زلزله شرق کشور

زمین‌لرزه مرگبار نیمه‌شب دوشنبه در شرق افغانستان، بار دیگر زنان و دختران را در کانون نگرانی‌های انسانی قرار داده است. سازمان ملل متحد هشدار داده که بی‌توجهی به نیازهای زنان در روند کمک‌رسانی و بازسازی، پیامدهای سنگینی برای آنان به همراه خواهد داشت.

بخش زنان سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد: «زنان باید در روند پاسخ‌دهی و بازسازی در اولویت قرار گیرند؛ از دسترسی فوری به خدمات درمانی و سرپناه امن گرفته تا حفاظت در برابر خشونت و تبعیض.»

سوزان فرگوسن، نماینده ویژه نهاد زنان سازمان ملل در افغانستان نیز تأکید کرده است:

«زنان و دختران بیشترین رنج این فاجعه را متحمل خواهند شد. ضروری است اطمینان یابیم که نیازهای آنان در محور اصلی روند کمک‌رسانی و بازسازی قرار گیرد.»

تجربه زمین‌لرزه بزرگ سال ۲۰۲۳ در هرات نشان داد که از هر ده جان‌باخته، شش نفر زن بودند و دوسوم زخمی‌ها را نیز زنان تشکیل می‌دادند؛ آماری تلخ که به باور کارشناسان، اکنون در شرق کشور دوباره در حال تکرار است.

گزارش‌ها حاکی است که تنها تا روز سه‌شنبه، دست‌کم شش زن باردار در شفاخانه‌های شرق افغانستان به دلیل نبود کادر صحی زن جان باخته‌اند. با وجود گستردگی بحران، اطلاعات درباره زنان قربانی و آسیب‌دیده بسیار محدود است. فشارهای فرهنگی و محدودیت‌های طالبان، زنان را به «قربانیان خاموش» این فجایع بدل کرده است.

هم‌زمان، عفو بین‌الملل هشدار داده است که محدودیت طالبان بر اشتغال زنان، روند کمک‌رسانی در افغانستان را به شدت مختل کرده و پیامدهای انسانی بحران را دوچندان ساخته است.

بخش زنان سازمان ملل بار دیگر خواستار اقدام فوری شد و هشدار داد: «اگر زنان نادیده گرفته شوند، بحران انسانی ناشی از زلزله به شکلی ناعادلانه و سنگین بر دوش آنان باقی خواهد ماند.»