نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در ماه جوزا برای بررسی بحران انسانی، تهدید تروریسم و تمدید ماموریت سیاسی یوناما در افغانستان برگزار میشود. 👇 در نشست ۱۷ جوزا، جورجت گانیون گزارش ارزیابی یوناما از سیاستهای ضدزن طالبان، تنشهای مرزی با پاکستان و چالشهای تروریسم را ارائه کرده و اعضا پشت درهای بسته گفتگو خواهند کرد. 🇺🇳 شورای امنیت در ۲۷ جوزا درباره تمدید یکساله ماموریت یوناما تصمیم میگیرد، در حالی که چین رهبری مذاکرات را به عهده دارد و اختلافات عمیقی میان آمریکا و روسیه وجود دارد. ⚠️ بحران بشردوستانه با نیاز نیمی از جمعیت به کمکها و پیشبینی بازگشت ۲.۷ میلیون مهاجر تا پایان سال ۲۰۲۶، در کنار قانون تفریق زوجین طالبان، بر وخامت اوضاع افزوده است.
3 دقیقه پیش
مسئولان صحی هرات از وقوع ۲۸۰ رویداد ترافیکی خونین در روزهای عید قربان و انتقال روزانه دهها جوان زخمی به شفاخانهها خبر دادند. 👇 شفاخانه حوزوی هرات در روزهای عید قربان شاهد انتقال روزانه ۶۰ الی ۸۰ زخمی ناشی از ۲۸۰ رویداد ترافیکی بوده که اکثر آنان را جوانان موتورسایکلسوار بدون تجهیزات ایمنی تشکیل میدهند. 🏍️ مقامات محلی افزایش گردشگران و بیاحتیاطی در مکانهای تفریحی را عامل این حوادث میدانند؛ در حالی که داکتران هشدار میدهند کمکرسانی غیرحرفهای مردم در محل حادثه، وضعیت جراحات را وخیمتر میکند. 🚨 همزمان با فاجعه هرات، وقوع ۷۸ حادثه ترافیکی دیگر در ولایتهای بلخ، پکتیا و غزنی دستکم ۱۰ کشته و ۷۴ زخمی برجای گذاشته که علت اصلی آن بیاحتیاطی رانندگان اعلام شده است.
4 دقیقه پیش
👇 هیئتی از دادگاه مردمی برای زنان افغانستان به سرپرستی سازمان رواداری، با هدف شکلدهی به یک ائتلاف بزرگ جهانی علیه تفکیک و تبعیض جنسیتی حاکم بر کشور، به آفریقای جنوبی سفر کرد. 🌍 اعضای این دادگاه نمادین در دیدارهایی فشرده با مبارزان ضد آپارتاید، حقوقدانان و مقامات کمیسیون حقوق بشر آفریقای جنوبی، راههای عملی دادخواهی بینالمللی و مستندسازی جنایات طالبان علیه بشریت را بررسی کردند. ✊ برگزارکنندگان این سفر با الهام از تاریخ مبارزات مدنی مردم آفریقای جنوبی، این تعاملات دانشگاهی و حقوقی را گامی کلیدی برای افزایش فشارهای جهانی و پاسخگو کردن رهبران طالبان دانستند.
4 دقیقه پیش
👇 بر اساس گزارش سازمان ملل، افغانستان با ثبت نزدیک به ۶۰۰ مرگ در هر ۱۰۰ هزار تولد، یکی از بالاترین و فاجعهبارترین نرخهای مرگومیر مادران در سراسر جهان را به خود اختصاص داده است. 🏥 این آمار تکاندهنده در مقایسه با مرگ ۱۶ مادر در ایران و ۱۵۵ نفر در پاکستان، عمق فاجعه انسانی و سقوط سیستماتیک ساختار درمانی و بهداشتی را در سایه حکومت طالبان نشان میدهد. ⚠️ اوچا و یونیسف تاکید دارند که تداوم ممنوعیت آموزش و کار زنان توسط طالبان، نظام سلامت را فلج کرده و کشور را تا سال ۲۰۳۰ با کمبود ۲۵ هزار کادر درمانی زن مواجه میکند.
4 دقیقه پیش
👇 مقامات پاکستان پیام غیررسمی رهبر طالبان مبنی بر هشدار به تحریک طالبان پاکستان برای توقف حملات را ناکافی دانسته و بر لزوم اقدامات عملی و قابل راستیآزمایی تاکید کردند. 🤝 با وجود گفتگوهای یکهفتهای میان مقامات دو کشور در اورومچی چین، اسلامآباد معتقد است هیچ تغییر ملموسی در رویکرد طالبان نسبت به پناهگاههای تروریستی در مرزها رخ نداده است. 🔥 تداوم جذب شهروندان افغانستان در شبکههای تروریستی و تنشهای نظامی مرزی ماههای گذشته، فاصله میان وعدهها و اقدامات طالبان را مایه بیاعتمادی عمیق میان دو کشور کرده است.
7 دقیقه پیش
👇 طبق قانون جدید ۳۱ مادهای طالبان، املاک افراد غایب ثبت و مدیریت شده و واگذاری منافع آنها به مخالفان یا به قول آنها «ساعی بالفساد»، مشروط به حکم مستقیم هبتالله آخندزاده است. ⚖️ اجرای این مقررات بر عهده معاونت نظامی دادگاه عالی قرار گرفته و بر اساس آن، اموالی که مالکان آنها فوت کرده و وارث مستحقی ندارند، به طور کامل به مالکیت بیتالمال درمیآیند. 🏠 این قانون ضوابطی را برای استرداد ملک به مالکان پس از حکم قاضی تعیین کرده و به موضوعاتی چون اعتبار وکالتنامههای خارج از کشور، خرید و فروش و تخلیه خانههای غصبشده پرداخته است.
7 دقیقه پیش
👇 موریل بوزر، شهردار واشنگتن دیسی، در جریان مراسم رسمی اهتزاز پرچم در ساختمان مرکزی شهرداری (جان ای. ویلسون)، اعلام کرد که این کلانشهر به لحاظ قوانین حمایتی، ساختار بودجهای و پذیرش اجتماعی، در صدر شهرهای جهان قرار دارد. این اظهارات همزمان با بیستمین سالگرد تاسیس دفتر رسمی امور دگرباشان در شهرداری واشنگتن مطرح شد. 🏳️🌈 بوزر با تاکید بر اینکه واشنگتن در طول تاریخ هرگز منتظر اقدام بقیه بخشهای آمریکا برای انجام «کار درست» نمانده است، پیشینه قوانین این شهر را یادآور شد؛ از جمله اصلاح قانون حقوق بشر در سال ۱۹۷۳ برای ممنوعیت صریح تبعیض و همچنین قانونی کردن زودهنگام ازدواج همجنسگرایان در سال ۲۰۰۹، سالها پیش از تصویب سراسری آن در ایالات متحده. 🏛️ بر اساس دادههای آماری مؤسسه پژوهشی ویلیامز، واشنگتن دیسی با داشتن بالاترین درصد تمرکز شهروندان جامعه رنگینکمانی در میان تمام ایالتهای آمریکا (حدود ۱۴.۵ درصد)، همواره از سوی جریان لیبرال و مقامات محلی به عنوان پایتخت حقوق شهروندی و مهد تنوع فرهنگی بازتاب داده میشود.
7 دقیقه پیش
