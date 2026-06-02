افغانستان

👇 مقامات پاکستان پیام غیررسمی رهبر طالبان مبنی بر هشدار به تحریک طالبان پاکستان برای توقف حملات را ناکافی دانسته و بر لزوم اقدامات عملی و قابل راستی‌آزمایی تاکید کردند. 🤝 با وجود گفتگوهای یک‌هفته‌ای میان مقامات دو کشور در اورومچی چین، اسلام‌آباد معتقد است هیچ تغییر ملموسی در رویکرد طالبان نسبت به پناهگاه‌های تروریستی در مرزها رخ نداده است. 🔥 تداوم جذب شهروندان افغانستان در شبکه‌های تروریستی و تنش‌های نظامی مرزی ماه‌های گذشته، فاصله میان وعده‌ها و اقدامات طالبان را مایه بی‌اعتمادی عمیق میان دو کشور کرده است.

خبرگزاری کوکچه 2 ساعت پیش
کمتر از یک دقیقه

