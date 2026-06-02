افغانستان

👇 طبق قانون جدید ۳۱ ماده‌ای طالبان، املاک افراد غایب ثبت و مدیریت شده و واگذاری منافع آن‌ها به مخالفان یا به قول آن‌ها «ساعی بالفساد»، مشروط به حکم مستقیم هبت‌الله آخندزاده است. ⚖️ اجرای این مقررات بر عهده معاونت نظامی دادگاه عالی قرار گرفته و بر اساس آن، اموالی که مالکان آن‌ها فوت کرده و وارث مستحقی ندارند، به طور کامل به مالکیت بیت‌المال درمی‌آیند. 🏠 این قانون ضوابطی را برای استرداد ملک به مالکان پس از حکم قاضی تعیین کرده و به موضوعاتی چون اعتبار وکالت‌نامه‌های خارج از کشور، خرید و فروش و تخلیه خانه‌های غصب‌شده پرداخته است.

