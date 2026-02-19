تنش میان پاکستان و طالبان بر سر حمله مرگبار در ایالت خیبر پختونخوا تشدید شد
مقامات پاکستان با احضار نماینده ارشد دیپلماتیک دولت طالبان در اسلام آباد، اعتراض شدید خود را نسبت به حمله انتحاری با خودروی بمب گذاری شده در منطقه باجور که به کشته شدن دست کم ۱۱ نظامی این کشور انجامید، اعلام کردند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که اسلامآباد، کابل را به بیعملی در مقابله با شبهنظامیان مسئول این حملات متهم کرده و زنگها را درباره افزایش ناامنی در منطقه به صدا درآورده است.
وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه با احضار معاون سفیر طالبان در اسلامآباد، ضمن محکومیت شدید حمله در منطقه باجور، نسبت به پیامدهای جدی این رویداد برای امنیت منطقهای هشدار داد. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، با ابراز نگرانی عمیق از ادامه فعالیتهای تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) که رهبری آن در افغانستان مستقر است، تصریح کرد که اسلامآباد علیرغم دریافت اطمینانهای مکرر از سوی مقامات کابل، شاهد «هیچ اقدام قابل توجه یا عملی» برای مهار فعالیتهای شبهنظامیان فرامرزی نبوده است.
تحولات میدانی:
این تنش دیپلماتیک پس از آن روی داد که در پی حمله روز دوشنبه با یک خودروی بمبگذاری شده و درگیریهای متعاقب آن در منطقه باجور (واقع در ایالت خیبر پختونخوا)، دست کم ۱۱ سرباز پاکستانی و ۱۲ جنگجوی تحریک طالبان پاکستان جان خود را از دست دادند. این رویداد مرگبار که نشانهای از تشدید بیثباتی در مناطق مرزی تلقی میشود، نگرانیها را در مورد نفوذ و تحرکات گروههای مسلح در آن سوی مرز افزایش داده است.
واکنش مقامات امنیتی:
در واکنش به این رویداد، خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، هشدار داد که در صورت ادامه حملات فرامرزی گروههای شبهنظامی علیه پاکستان، گزینه انجام حملات هوایی در خاک افغانستان همچنان روی میز است. وی با تأکید بر اینکه اسلامآباد در صورت استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان، در اقدام مجدد تردید نخواهد کرد، خاطرنشان کرد که گزینههای نظامی در دسترس هستند. این تازهترین دور از خشونتها، فشار فزاینده بر روابط اسلامآباد و کابل را برجسته میکند، جایی که شبهنظامیگری فرامرزی، روابط شکننده دیپلماتیک و امنیتی دو طرف را با تهدیدی جدی مواجه ساخته است.