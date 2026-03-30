فاجعه انسانی در کابل؛ حملات هوایی پاکستان بر افغانستان، غیرنظامیان را به خاک و خون کشید

غرش جنگندههای پاکستانی در آسمان افغانستان و بمباران وحشیانه مناطق مسکونی، از جمله کابل، فاجعهای انسانی را در ۳۰ مارس ۲۰۲۶ رقم زد. گزارشهای اولیه از کشته و زخمی شدن صدها غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، در پی این حملات کوبنده و تکاندهنده حکایت دارد. این تهاجم آشکار، که به مثابه اعلام جنگ علیه مردم افغانستان تلقی میشود، وضعیت منطقه را به لبه پرتگاه کشانده است.
به گزارش خبرگزاری کوکچه، بامداد امروز، ۳۰ مارس ۲۰۲۶، هواپیماهای جنگی پاکستان در عملیاتی هماهنگ و گسترده، مناطق مختلفی از افغانستان، از جمله پایتخت، کابل، و چندین ولایت دیگر را هدف حملات شدید هوایی قرار دادند. این حملات که با استفاده از موشکها و بمبهای سنگین انجام شد، محلات مسکونی، مدارس و تأسیسات غیرنظامی را هدف قرار داد و دمار از روزگار مردم بیدفاع درآورد.
در کابل، صدای انفجارهای مهیب پیدرپی آرامش صبحگاهی را درهم شکست و ستونهایی از دود سیاه آسمان را پوشاند. گزارشهای تأیید شده از تخریب کامل چندین ساختمان مسکونی در مناطق پرجمعیت کابل خبر میدهند. تیمهای امداد و نجات با دشواری در حال بیرون کشیدن اجساد و زخمیها از زیر آوار هستند. بیمارستانهای کابل مملو از زخمیهایی است که وضعیت بسیاری از آنها وخیم گزارش شده است.
حملات در ولایات دیگر: علاوه بر کابل، گزارشها از حملات مشابه بر ولایات ننگرهار، خوست، پکتیا و قندهار نیز حکایت دارد. در این مناطق نیز غیرنظامیان قربانی اصلی این تهاجم بودهاند. شاهدان عینی از قتلعام و ویرانیهای گسترده سخن میگویند.
واکنشها: این حملات وحشیانه با واکنشهای تند داخلی و بینالمللی مواجه شده است. مقامات حکومتی در کابل این اقدام پاکستان را “تجاوز آشکار و جنایت علیه بشریت” خوانده و خواستار مداخله فوری جامعه جهانی شدهاند.