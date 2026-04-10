قهرمانی فرشته خانی؛ بانوی بوکسور افغان در مسابقات ملی پاکستان مدال طلا گرفت

فرشته خانی، بانوی بوکسور افغان، در جریان مسابقات قهرمانی بوکس ملی پاکستان که در شهر حیدرآباد برگزار شد، با غلبه بر رقبای خود به مقام نخست دست یافت. این تورنمنت که نزدیک به یک هفته به طول انجامید، شاهد رقابت بوکسورهایی از بیش از ۲۰ استان و منطقه مختلف پاکستان در دسته‌های وزنی گوناگون بود.

خانی که در دسته وزنی ۵۰ کیلوگرم به رقابت پرداخته بود، با نمایش توانمندی‌های فنی بالا و ثبات در عملکرد، تمامی حریفان خود را شکست داد. بر اساس جزئیات منتشر شده، وی با پیروزی در سه مبارزه پیاپی راهی فینال شد و در نهایت مدال طلای این وزن را از آن خود کرد.

این ورزشکار افغان با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، پیروزی خود را نقطه عطفی مهم برای خود و افغانستان توصیف کرد.

تبریک حامد کرزی و بازتاب‌های ملی در پی این موفقیت، حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، در پیامی این پیروزی را به فرشته خانی تبریک گفت. وی ضمن تمجید از عملکرد درخشان این بانوی ورزشکار، برای تمامی ورزشکاران افغانستان در عرصه‌های بین‌المللی آرزوی موفقیت‌های مستمر کرد.

قهرمانی خانی در حالی به دست می‌آید که ورزشکاران افغان، به‌ویژه زنان، به دلیل محدودیت‌های زیرساختی و اجتماعی در داخل کشور، به دنبال فرصت‌های ورزشی در خارج از مرزها هستند. پیروزی‌هایی از این دست، به عنوان عاملی برای تقویت روحیه ملی و تداوم حضور نمایندگان ورزش افغانستان در سطح جهان نگریسته می‌شود.

این موفقیت بار دیگر بر تاب‌آوری و تلاش ورزشکاران زن افغان برای رسیدن به قله‌های افتخار، علی‌رغم موانع موجود، صحه گذاشت.