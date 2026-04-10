فاجعه انسانی در هرات؛ داعش مسئولیت حمله خونین به غیرنظامیان در ولسوالی انجیل را بر عهده گرفت

عصر امروز (جمعه)، ولسوالی انجیل در ولایت هرات شاهد یکی از مرگبارترین حملات تروریستی ماه‌های اخیر بود. افراد مسلح وابسته به گروه تروریستی داعش، غیرنظامیانی را که پس از ادای نماز جمعه در نزدیکی یک زیارتگاه در منطقه «ده میری» حضور داشتند، به رگبار بستند.

بر اساس گزارش‌های اولیه از منابع محلی، در این حمله وحشیانه تاکنون جان‌باختن دست‌کم ۳۵ نفر تأیید شده است. با توجه به تعداد زیاد مجروحان که وضعیت بسیاری از آن‌ها وخیم گزارش شده و به بیمارستان‌های شهر هرات منتقل شده‌اند، بیم آن می‌رود که شمار تلفات در ساعات آینده افزایش یابد.

جزئیات حادثه:

زمان و مکان: بعدازظهر جمعه در منطقه «ده میری» ولسوالی انجیل، نزدیکی یک مکان مذهبی متعلق به شیعیان.

عامل حمله: گروه تروریستی داعش با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است.

وضعیت میدانی: منابع محلی اوضاع را «فاجعه‌بار» توصیف کرده و خواستار اهدای خون فوری برای نجات مجروحان در مراکز درمانی شده‌اند.

سکوت مقامات طالبان با وجود ابعاد گسترده این کشتار و پذیرش مسئولیت آن از سوی داعش، مقامات محلی و امنیتی طالبان در هرات تا این لحظه سکوت اختیار کرده و هیچ بیانیه رسمی در خصوص جزئیات حادثه یا اقدامات انجام شده برای دستگیری عاملان صادر نکرده‌اند.

این حمله در حالی صورت می‌گیرد که طی ماه‌های اخیر نگرانی‌ها از افزایش فعالیت‌های هسته‌های مخفی داعش در غرب افغانستان و هدف قرار دادن جوامع مذهبی افزایش یافته است. فعالان مدنی هرات این اقدام را تلاشی برای دامن زدن به تنش‌های مذهبی در منطقه توصیف کرده‌اند.