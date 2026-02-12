ضربالاجل واشنگتن برای تخلیه کمپ دوحه؛ پیشنهاد «پول در برابر بازگشت» به ۱۱۰۰ پناهجوی افغان
ایالات متحده آمریکا در اقدامی تازه برای تعیین تکلیف پناهجویان باقیمانده در قطر، به بیش از هزار پناهجوی افغان پیشنهاد داده است که در ازای دریافت مشوقهای مالی، تا پیش از پایان ماه مارچ به افغانستان بازگردند.
منابع خبری گزارش میدهند که دولت آمریکا با هدف تخلیه کامل اردوگاه پناهجویان در قطر تا پایان ماه آینده میلادی (مارچ)، گزینهای دشوار را پیش روی ۱۱۰۰ پناهجوی افغان قرار داده است.
جزئیات پیشنهاد آمریکا
بر اساس این گزارشها، مقامات آمریکایی به این گروه از پناهجویان که پروندههای اسکان مجدد آنها با چالش روبرو شده یا واجد شرایط انتقال به ایالات متحده تشخیص داده نشدهاند، اعلام کردهاند:
-
بسته مالی: در صورت موافقت با بازگشت داوطلبانه به افغانستان، مبلغی پول نقد به عنوان کمکهزینه بازگشت و شروع زندگی مجدد دریافت خواهند کرد.
-
فشار زمانی: این پیشنهاد در حالی مطرح میشود که واشنگتن مهلت نهایی برای تخلیه این اردوگاه ترانزیتی را «پایان ماه مارچ» تعیین کرده است.
وضعیت بلاتکلیف
این پناهجویان که بخشی از موج تخلیه پس از سقوط کابل هستند، ماهها و در برخی موارد سالهاست که در وضعیت بلاتکلیفی در قطر به سر میبرند. پیشنهاد بازگشت به افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان در ازای پول، نشاندهنده بنبست در روند اسکان مجدد این گروه خاص و تصمیم واشنگتن برای بستن پرونده اردوگاههای موقت در کشور ثالث است.