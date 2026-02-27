اعلان جنگ آشکار؛ پایان صبر اسلامآباد
خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، در تندترین موضعگیری خود علیه طالبان، رسماً از آغاز یک «جنگ آشکار» خبر داد. وی با کنایهای تند به حضور سابق آمریکا، تأکید کرد که ارتش پاکستان مانند نیروهای بیگانه از آنسوی دریاها نیامده که منطقه را ترک کند؛ بلکه همسایهای است که به خوبی با جغرافیای نبرد و ماهیت طرف مقابل آشناست.
⚔️ عملیات غضبالحق: در پی پیشرویهای اخیر طالبان در نوار مرزی و ادعای تصرف ۱۹ پاسگاه، ارتش پاکستان عملیات گستردهای را با نام «غضبالحق» کلید زد. وزیر دفاع پاکستان با بیان اینکه «صبر ما به پایان رسیده است»، هشدار داد که از این پس هیچ خویشتنداری در برابر حملات فرامرزی وجود نخواهد داشت و پاسخها مستقیم، سنگین و در عمق خاک افغانستان خواهد بود.
🚀 کابل در تیررس: این اظهارات همزمان با گزارشهایی از حملات هوایی ارتش پاکستان به نقاطی در کابل و ولایات شرقی منتشر شده است. اسلامآباد مدعی است که در این حملات «دقیق و مبتنی بر اطلاعات»، مخفیگاههای شبهنظامیان را هدف قرار داده، اما مقامات کابل از تلفات غیرنظامی سنگین و نقض فاحش حاکمیت ملی سخن میگویند.
⚠️ نقطه بیبازگشت: با اعلام «جنگ آشکار»، عملاً تمام توافقات پیشین و میانجیگریهای منطقهای به بنبست رسیده است. حضور رئیس ستاد کل نیروهای طالبان در خط مقدم از یک سو و گسیل یگانهای زرهی و هوایی پاکستان از سوی دیگر، منطقه را در آستانه یک رویارویی نظامی تمامعیار قرار داده که فراتر از یک درگیری مرزی ساده است.
⚔️ شعلههای نبرد در امتداد خط دیورند به اوج خود رسیده و طرفین آمارهای تکاندهندهای از تلفات رقیب منتشر میکنند. این رویارویی سنگین که از حالت تنش مرزی خارج شده، اکنون به یک جنگ فرسایشی با خسارات انسانی و تجهیزاتی گسترده در دو سوی مرز تبدیل شده است.
🇵🇰 وزیر اطلاعات پاکستان مدعی شد در عملیاتهای ارتش این کشور، ۷۲ نیروی افغان کشته و بیش از ۱۲۰ نفر زخمی شدهاند. اسلامآباد همچنین ادعا میکند که علاوه بر تصرف ۷ پست نظامی، بیش از ۳۶ تانک، توپخانه و خودروی زرهی طالبان را به طور کامل منهدم کرده است.
🇦🇫 در مقابل، کابل با رد ادعاهای پاکستان، از کشته شدن ۵۵ سرباز پاکستانی و غنیمت گرفتن مقادیر زیادی سلاح و تجهیزات خبر داد. مقامات طالبان مدعی هستند که در یک پیشروی برقآسا، یک مقر اصلی ارتش پاکستان و ۱۹ پاسگاه مرزی را به تصرف خود درآوردهاند.
⚠️ با تهدیدات صریح مقامات هر دو کشور مبنی بر ادامه حملات تلافیجویانه، وضعیت امنیتی منطقه به نقطه انفجار رسیده است. در حالی که ماشین جنگی دو طرف در حال گسیل نیروهای بیشتر به نوار مرزی است، بیم آن میرود که این درگیریها به یک فاجعه انسانی بزرگ تبدیل شود.
کابل در آتش: عبور از خط قرمز
💥 صدای انفجارهای مهیب لحظاتی پیش لرزه بر اندام کابل انداخت. گزارشهای اولیه از حمله هوایی جنگندههای پاکستانی به نقاطی در پایتخت افغانستان حکایت دارد؛ تهاجمی بیسابقه که تنشهای مرزی چند روز اخیر را به یک جنگ مستقیم و سرنوشتساز در سطح پایتختها تبدیل کرده است.
⚠️ این حمله هوایی ساعاتی پس از ادعای طالبان مبنی بر تصرف پاسگاههای مرزی و تلفات سنگین ارتش پاکستان صورت گرفت. اسلامآباد با هدف قرار دادن قلب سیاسی کابل، عملاً پیام صریحی مبنی بر تغییر قواعد بازی مخابره کرد و نبرد را از نوار مرزی به عمق خاک افغانستان کشاند.
🚨 ستونهای غلیظ دود از چندین منطقه کابل به آسمان برخاسته و رعب و وحشت سراسر شهر را فرا گرفته است. هنوز جزئیات دقیقی از میزان تلفات یا اهداف دقیق این بمباران منتشر نشده، اما شدت لرزهها نشاندهنده استفاده از تسلیحات سنگین برای انهدام مراکز حساس در پایتخت است.
🌐 حمله به کابل، تیر خلاصی بر پیکر نیمهجان دیپلماسی میان دو همسایه است. اکنون منطقه در آستانه یک انفجار بزرگ نظامی قرار دارد و جهان با دلهره نظارهگر است که امارت اسلامی در ساعات پیشرو، چگونه به این تجاوز مستقیم به حاکمیت ملی خود پاسخ خواهد داد.