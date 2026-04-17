تداوم توجه جهانی به «ملونی» پس از لغو قرارداد دفاعی با اسرائیل
نخستوزیر ایتالیا با لغو توافقنامه دفاعی با تلآویو و اعلام حمایت از پاپ در برابر مواضع ترامپ، به صدر اخبار بینالمللی بازگشت.
رم/ خبرگزاری کوکچه – جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، با اتخاذ مواضعی صریح در حوزه سیاست خارجی و مذهبی، همچنان در کانون توجه رسانههای جهان قرار دارد.
طبق گزارشهای واصله، ملونی در تصمیمی بحثبرانگیز، یک توافقنامه کلیدی همکاریهای دفاعی با اسرائیل را لغو کرده است. این اقدام که واکنشی به تشدید تنشها در خاورمیانه و فشار افکار عمومی در اروپا ارزیابی میشود، روابط سنتی رم و تلآویو را با چالش جدیدی مواجه کرده است. تحلیلگران معتقدند این تصمیم نشاندهنده چرخش در سیاستهای امنیتی ایتالیا و تلاش برای ایفای نقشی مستقلتر در بحرانهای منطقهای است.
در همین حال، اعلام حمایت صریح ملونی از پاپ فرانسیس در برابر سیاستهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بازتاب گستردهای در محافل دیپلماتیک داشته است. نخستوزیر ایتالیا با تأکید بر همسویی با مواضع اخلاقی و صلحطلبانه واتیکان، نشان داد که در تقابل میان رویکردهای واشینگتن و کلیسای کاتولیک، جانب پاپ را میگیرد. این همبستگی با واتیکان میتواند بر معادلات سیاسی داخل ایتالیا و همچنین روابط این کشور با دولت جدید آمریکا تأثیرات عمیقی بر جای بگذارد.