زمینلرزهای به بزرگی ۵.۸ ریشتر که شامگاه جمعه منطقه هندوکش افغانستان را در عمق ۱۸۶ کیلومتری لرزاند، دستکم هشت کشته در ولسوالی بگرامی کابل بر جای گذاشت.
این حادثه پس از تخریب یک خانه مسکونی در منطقه گوسفنددره رخ داده و لرزشهای آن در بخشهای وسیعی از هند و پاکستان نیز احساس شده است.
مرکز زمینشناسی ایالات متحده (USGS) روز جمعه اعلام کرد که زمینلرزهای به بزرگی ۵.۸ حوالی ساعت ۸:۴۲ شب به وقت کابل در منطقه هندوکش افغانستان و در عمق ۱۸۶ کیلومتری زمین رخ داده است. همزمان، لرزشهایی در بخشهای وسیعی از هند و پاکستان نیز گزارش شده است.
تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان شامگاه جمعه اعلام کرد که در پی این زمینلرزه در ولسوالی بگرامی ولایت کابل، بر اثر تخریب یک خانه مسکونی در منطقه گوسفنددره، دستکم هشت نفر جان باختهاند.
شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت طالبان، نیز اعلام کرد که مسئولان صحی در مرکز و ولایات در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و از شهروندان خواست در صورت نیاز با شماره رایگان ۱۰۲ تماس بگیرند. پیش از این، مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان نیز از زمینلرزهای به بزرگی ۵.۵ در منطقه مرزی افغانستان و تاجیکستان در عمق ۱۰ کیلومتری خبر داده بود.
افغانستان بهدلیل موقعیت جغرافیایی در محل تلاقی دو صفحه بزرگ تکتونیکی هند و اوراسیا، همواره در برابر زمینلرزه آسیبپذیر بوده و از سال ۱۹۹۰ تاکنون حدود ۳۵۵ زمینلرزه، از جمله ۱۰۰ زمینلرزه وی