در پی تشدید درگیریها میان آمریکا-اسرائیل و ایران، گزارشهای میدانی از حملات پیدرپی به زیرساختهای حیاتی در خوزستان و نیروگاه هستهای بوشهر حکایت دارد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با انتقاد از سکوت جامعه جهانی هشدار داده است که بمباران 4 باره نیروگاه بوشهر میتواند منجر به نشت رادیواکتیو شده و حیات را در پایتختهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به خطر بیندازد. این تحولات در حالی رخ میدهد که ارتش اردن نیز از شلیک 161 موشک و 120 پهپاد به خاک خود از زمان آغاز جنگ در 28 فوریه 2026 خبر داده است.
انسداد و ناامنی در تنگه هرمز، که روزانه محل عبور حدود 20 میلیون بشکه نفت است، قیمت جهانی طلای سیاه را به محدوده 110 دلار رسانده و هزینههای حملونقل دریایی را به شدت افزایش داده است.
با وجود این خطرات، نفتکشهای حامل LPG هند همچنان در تلاش برای عبور از این گلوگاه هستند و کشتی «Green Sanvi» به عنوان 7-مین شناور هندی موفق شد با امنیت از این مسیر عبور کند. با این حال، افزایش حق بیمه کشتیها و ریسک برخورد با مینهای دریایی، زنجیره تأمین انرژی را با اختلالی بیسابقه روبرو کرده است.
بحران انرژی مستقیماً بر بازار نهادههای کشاورزی تأثیر گذاشته و قیمت هر تن اوره را در بازارهای جهانی به 750 دلار جهش داده است که فشار مضاعفی بر کشاورزان در آمریکا و اتحادیه اروپا وارد میکند. در حالی که کشورهایی نظیر اسپانیا و یونان بستههای حمایتی به ارزش 877 میلیون و 300 میلیون یورو برای کشاورزان خود تدوین کردهاند، در استانبول، ولودیمیر زلنسکی و رجب طیب اردوغان در چارچوب «فرآیند استانبول» به دنبال یافتن راهکاری برای آتشبس و تأمین امنیت غذایی و انرژی در منطقه اوراسیا هستند.