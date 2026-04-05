۱. بیانیه دونالد ترامپ و جزئیات نجات: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، رسماً اعلام کرد که عملیات جستجو و نجات (CSAR) برای بازگرداندن کمک‌خلبان جنگنده اف-۱۵ با موفقیت به پایان رسیده است. به گفته وی، این عملیات که بیش از ۲۴ ساعت به طول انجامید، شامل یک ناوگان بزرگ متشکل از ده‌ها جنگنده برای پشتیبانی هوایی و هلیکوپترهای ویژه عملیات بود. ترامپ تأکید کرد که نیروهای ویژه آمریکایی توانسته‌اند خلبان مجروح را بدون بر جای گذاشتن هیچ‌گونه تلفات انسانی از مناطق صعب‌العبور کوهستانی خارج کنند.

۲. وضعیت خلبان و یافته‌های اختصاصی: منابع اختصاصی خبرگزاری کوکچه فاش کردند که این نظامی، افسر سیستم‌های تسلیحاتی و ناوبری (WSO) بوده که در زمان سقوط هواپیما موفق به ای‌جکت شده، اما در حین فرود دچار جراحات جدی شده است. گزارش «نیویورک تایمز» نیز تایید می‌کند که این خلبان با تکیه بر تجهیزات ارتباطی پیشرفته و کدگذاری شده و همچنین سلاح کمری خود، توانسته است بیش از یک شبانه‌روز در ارتفاعات مخفی شده و موقعیت خود را تا زمان رسیدن تیم نجات حفظ کند.

۳. روایت متقابل تهران؛ سرنگونی پرنده‌های متجاوز: در حالی که واشینگتن بر موفقیت عملیات و خروج ایمن تمرکز دارد، مقامات نظامی ایران روایتی متفاوت ارائه می‌دهند. ایران اعلام کرده است که در جریان مقابله با این عملیات نفوذی، چندین فروند هواپیما، هلیکوپتر و پهپاد متجاوز آمریکایی را هدف قرار داده و سرنگون کرده است. گزارش‌های میدانی از منطقه عملیاتی حاکی از تبادل آتش سنگین و انفجارهای پی‌در‌پی در نواحی کوهستانی است که نشان‌دهنده ابعاد گسترده این رویارویی نظامی است.