گزارش وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۴: کاهش چشمگیر حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان در افغانستان
گزارش وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۴ درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، که در اوایل سال ۲۰۲۵ منتشر شد، کاهش شدید حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان را مستند کرده و مواردی مانند کشتارهای خودسرانه، شکنجه، استخدام کودکان و سرکوب سیستماتیک زنان و دختران را برجسته میکند.
خبرگزاری کوکچه گزارش میدهد که گزارش وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۴ درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، که وقایع سال ۲۰۲۳ را پوشش میدهد، تصویر تاریکی از زندگی تحت حاکمیت طالبان ترسیم میکند. این گزارش به سوءاستفادههای گسترده از جمله کشتارهای فراقضایی، شکنجه و استخدام کودکان توسط گروههای مسلح مانند طالبان و داعش خراسان اشاره میکند.