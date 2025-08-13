گزارش وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۴: کاهش چشمگیر حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان در افغانستان

خبرگزاری کوکچه گزارش می‌دهد که گزارش وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۴ درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، که وقایع سال ۲۰۲۳ را پوشش می‌دهد، تصویر تاریکی از زندگی تحت حاکمیت طالبان ترسیم می‌کند. این گزارش به سوءاستفاده‌های گسترده از جمله کشتارهای فراقضایی، شکنجه و استخدام کودکان توسط گروه‌های مسلح مانند طالبان و داعش خراسان اشاره می‌کند.

کشتارهای خودسرانه و غیرقانونی: طالبان به کشتارهای فراقضایی متهم شده است، که اغلب مقامات سابق دولت و اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان (ANDSF) را هدف قرار می‌دهد. در ولایت‌هایی مانند پنجشیر، کندز و هرات، غیرنظامیان به عنوان مجازات جمعی علیه جوامعی که با گروه‌های مخالف مانند جبهه مقاومت ملی (NRF) مرتبط بودند، کشته شده‌اند. با وجود ادعای طالبان درباره «عفو عمومی» برای مقامات سابق، این گروه نتوانسته است آن را اجرا کند، که منجر به مصونیت گسترده از مجازات شده است.

شکنجه و رفتارهای ظالمانه: این گزارش بیش از ۳۶۰ مورد مجازات بدنی از جمله شلاق زدن، قطع عضو و اعدام را مستند کرده است. بازداشت‌شدگان، از جمله روزنامه‌نگاران و فعالان، با شکنجه سیستماتیک مواجه شده‌اند و روش‌هایی مانند واتربردینگ توسط اداره کل اطلاعات طالبان (GDI) گزارش شده است.

استخدام کودکان: هم طالبان و هم داعش خراسان به طور غیرقانونی کودکان را برای درگیری‌های مسلحانه استخدام کرده‌اند و بیش از ۳۴۰ کودک در سال ۲۰۲۳ مورد استفاده قرار گرفته‌اند، برخی از آنها تنها ۱۰ سال سن داشته‌اند. گزارش‌هایی از ولایت بدخشان نشان می‌دهد که پسران ۱۰ تا ۱۸ ساله تحت آموزش نظامی قرار گرفته‌اند.

تجاوز به حقوق زنان و دختران: فرامین طالبان حقوق زنان را به شدت محدود کرده است، از جمله ممنوعیت تحصیل پس از مقطع ابتدایی، اشتغال در بیشتر بخش‌ها و حرکت بدون همراه مرد. قانون جدید «اخلاقیات» در اوت ۲۰۲۴ این محدودیت‌ها را قانونی کرد و عملاً زنان را از زندگی عمومی حذف کرد. این موضوع منجر به موانع در دسترسی به خدمات بهداشتی، افزایش خشونت‌های جنسیتی و نتایج ضعیف سلامت شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، این وضعیت را به عنوان «سیستم نهادی‌شده سرکوب» توصیف کرد که به عنوان جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

سایر سوءاستفاده‌ها: این گزارش همچنین به محدودیت‌های آزادی بیان، با ۱۸۱ مورد نقض آزادی مطبوعات در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴، از جمله کتک‌خوردن روزنامه‌نگاران و سانسور اشاره می‌کند. اقلیت‌های مذهبی، به ویژه شیعیان هزاره، مورد هدف قرار گرفته‌اند و بازداشت‌های خودسرانه بدون رعایت فرآیندهای قانونی رایج است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر (HRW): گزارش جهانی ۲۰۲۴ HRW یافته‌های وزارت خارجه آمریکا را تأیید می‌کند و اشاره می‌کند که سوءاستفاده‌های طالبان علیه زنان و دختران به عنوان آزار جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. HRW بیش از ۸۰۰ مورد کشتار فراقضایی و ۱۴۴ مورد شکنجه از سال ۲۰۲۱ را مستند کرده است.

عفو بین‌الملل: گزارش‌های عفو بین‌الملل، مانند «جنگ طالبان علیه زنان» (۲۰۲۳)، اقدامات طالبان را به عنوان «سیستم سرکوب» توصیف می‌کند که معاهدات بین‌المللی را نقض می‌کند. در سال ۲۰۲۵، عفو بین‌الملل خواستار تحقیقات سازمان ملل درباره آزار جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شد.

واکنش طالبان: ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این گزارش را رد کرد و گفت که حقوق افغان‌ها بر اساس قوانین اسلامی تعریف می‌شود، نه ارزش‌های غربی. طالبان ادعا می‌کند که حکومت آن‌ها با شریعت هماهنگ است و منتقدان را به تحمیل هنجارهای خارجی متهم می‌کند.