گزارش تازه کمیته نظارت بر تحریمهای سازمان ملل، لرزه بر اندام ادعاهای طالبان انداخته است. در حالی که کابل با لجاجت حضور هرگونه هسته تروریستی را انکار میکند، اسناد سازمان ملل نشان میدهد که افغانستان به “اتاق جنگ” تروریسم بینالملل تبدیل شده است. از حضور رهبران ارشد القاعده در قلب کابل گرفته تا استقرار بازوی رسانهای آنها در هرات؛ این گزارش ثابت میکند که جغرافیای افغانستان، نه یک دولت مسئول، که به پناهگاهی امن برای بازسازی شبکههای ویرانگر جهانی مبدل گشته است.
ادغام تروریسم در بدنه قدرت
اما ابعاد فاجعه فراتر از مهماننوازی است؛ گزارشها حاکی از یک “استراتژی ادغام” خطرناک است. پیوستن ۲۵۰ شبهنظامی اویغور به صفوف پلیس طالبان و توزیع اسناد هویتی برای جنگجویان خارجی، نشاندهنده رسمیسازی تروریسم زیر پرچم اداره کابل است. امروز گروههایی مانند “تحریک طالبان پاکستان” نه تنها مخفی نیستند، بلکه با برخورداری از حمایتهای لجستیکی و مشاورههای نظامی القاعده در خاک افغانستان، امنیت کل منطقه را به بازی گرفته و مرزها را به آتش کشیدهاند.»
بمب ساعتی در شمال و شرق
در نهایت، آنچه خبرگزاری کوکچه بر آن تأکید دارد، وضعیت بحرانی شمال و شرق کشور است. تمرکز شبهنظامیان در بدخشان و استفاده از منابع ملی ما—یعنی معادن و کشت خشخاش—برای تأمین مالی جهاد فرامرزی، افغانستان را به “انبار باروت” آسیا تبدیل کرده است. در حالی که داعش خراسان در حال بازسازی ظرفیتهای خود برای عملیاتهای خارجی است، جهان با واقعیتی تلخ روبروست: هیچ کشور عضوی در سازمان ملل، دیگر ادعاهای طالبان را باور نمیکند. افغانستان تحت کنترل، حالا به پایگاه آموزشی تبدیل شده که فراتر از مرزها را نشانه رفته است.
شما باید داخل شوید برای نوشتن دیدگاه.