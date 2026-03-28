در حالی که ارتش اسرائیل مدعی حمله گسترده هوایی به سه منطقه هسته‌ای ایران است، خبرگزاری تسنیم از حمله به پتروشیمی بوشهر با دو پرتابه و رسانه‌های داخلی از دستگیری ۸ عامل مرتبط با اسرائیل در آذربایجان غربی خبر دادند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد: بیش از ۵۰ هواپیما به تأسیسات برنامه هسته‌ای ایران در ۳ منطقه حمله کردند.

رسانه‌های ایرانی گزارش دادند: ۸ نفر از عوامل مرتبط با اسرائیل در آذربایجان غربی که قصد انجام عملیات داشتند، دستگیر شدند.

خبرگزاری تسنیم ایران اعلام کرد: اسکله مجتمع تولید متانول در بوشهر مورد حمله دو پرتابه قرار گرفت و اتاق کنترل آسیب دید.