ادعای ارتش اسرائیل درباره حمله به تأسیسات هستهای ایران با بیش از ۵۰ هواپیما
اسرائیل مدعی حمله به تأسیسات هستهای ایران شد؛ همزمان ایران از حمله به پتروشیمی بوشهر و دستگیری عوامل مرتبط با اسرائیل خبر داد.
در حالی که ارتش اسرائیل مدعی حمله گسترده هوایی به سه منطقه هستهای ایران است، خبرگزاری تسنیم از حمله به پتروشیمی بوشهر با دو پرتابه و رسانههای داخلی از دستگیری ۸ عامل مرتبط با اسرائیل در آذربایجان غربی خبر دادند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد: بیش از ۵۰ هواپیما به تأسیسات برنامه هستهای ایران در ۳ منطقه حمله کردند.
رسانههای ایرانی گزارش دادند: ۸ نفر از عوامل مرتبط با اسرائیل در آذربایجان غربی که قصد انجام عملیات داشتند، دستگیر شدند.
خبرگزاری تسنیم ایران اعلام کرد: اسکله مجتمع تولید متانول در بوشهر مورد حمله دو پرتابه قرار گرفت و اتاق کنترل آسیب دید.