شعلههای آخرالزمان در خاورمیانه؛ قمار خونین واشنگتن و تلآویو در لابیرنت موشکی ایران
هان در آستانه یک انفجار ژئوپلیتیک، نفسها را در سینه حبس کرده است. در حالی که بمبافکنهای استراتژیک ائتلاف غربی-عبری تلاش دارند آسمان منطقه را به تسخیر خود درآورند، غرش سیلوهای زیرزمینی و واکنشهای مهارناپذیر، معادلات نظامی غرب را با یک شوک فلجکننده مواجه ساخته است. این دیگر یک درگیری محدود یا عملیات نقطهای نیست؛ این زنگ خطر تغییر بیبازگشت نظم جهانی است.
امروز، دوشنبه ۳۰ مارس ۲۰۲۶، خاورمیانه دیگر آن جغرافیای آشنای دیروز نیست؛ بلکه به کانون یک رویارویی تمامعیار و ویرانگر تبدیل شده است. اتاقهای فکر در پنتاگون و تلآویو که تا همین چند روز پیش رویای یک «عملیات پیشدستانه و برقآسا» را در سر میپروراندند، اکنون با واقعیتی تلخ و باتلاقی فرسایشی روبهرو هستند. مختصات جنگ به سرعت از کنترل طراحان اولیه آن خارج شده و هر ساعت، آبستن فاجعهای جدید است.
-
بنبست استراتژیک و اشتباه محاسباتی: حملات ترکیبی که با هدف فلج کردن زیرساختهای استراتژیک و سایتهای حساس آغاز شد، اکنون با دیواری از پدافندهای چندلایه و ضدحملات انبوه پهپادی و موشکی برخورد کرده است. اطلاعات درز کرده از اتاقهای فرماندهی نشان میدهد که ارزیابیهای اولیه از توان تابآوری و واکنش متقابل تهران به شدت اشتباه بوده است.
-
تغییر موازنه وحشت: پایگاههای منطقهای آمریکا و شهرهای کلیدی اسرائیل اکنون در وضعیت هشدار قرمز قرار داشته و پناهگاههای زیرزمینی مملو از جمعیت است. استفاده از تاکتیکهای جنگ نامتقارن و شلیکهای موجی (Swarm)، برتری هوایی مطلق را به چالش کشیده و دکترین نظامی کلاسیک را عملاً بیاثر کرده است.
-
اقتصاد جهانی در لبه پرتگاه: بازارهای مالی جهان در واکنش به این تنش بیسابقه در حال تجربه سقوطی آزاد هستند. قیمت انرژی رکوردهای تاریخی را شکسته و شریانهای اقتصادی بینالمللی در خلیج فارس و دریای سرخ با خطر انسداد کامل مواجهاند. آتش این جنگ، پیش از آنکه پادگانها را بسوزاند، بورسهای جهانی را خاکستر کرده است.
این رویارویی نشان داد که عصر پیروزیهای سریع نظامی به پایان رسیده است. خاورمیانه اکنون روی بشکهای از باروت نشسته که چاشنی آن کشیده شده و هیچ بازیگری به تنهایی قادر به مهار دامنه انفجار آن نیست.
شما باید داخل شوید برای نوشتن دیدگاه.