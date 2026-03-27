۷ حمل ۱۴۰۵؛ از توقف حملات به تأسیسات انرژی ایران تا ارسال پاسخ تهران به پیشنهاد ۱۵ بندی واشنگتن

۷ فروردین ۱۴۰۵؛ از عقب‌نشینی مجدد ترامپ از حمله به تأسیسات انرژی ایران تا ارسال پاسخ ایران به پیشنهاد ۱۵ بندی آمریکا در بسته خبری پیش رو، مهمترین اخبار ۲۴ ساعت گذشته را با هم مرور می‌کنیم. این صبحانه خبری مفید و مختصر را بخوانید.

عقب‌نشینی مجدد ترامپ از حمله به تأسیسات انرژی ایران

دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا امشب نوشت: این بیانیه به منزله اعلام توقف تخریب تأسیسات انرژی ایران به مدت ۱۰ روز تا دوشنبه ۶ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۸ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا در نظر گرفته شود. وی افزود: مذاکرات ادامه دارد و برخلاف اظهارات نادرست رسانه‌های جعلی و دیگران، روند مذاکرات بسیار خوب پیش می‌رود.

ادعای ویتکاف: در حال حاضر مذاکرات دیپلماتیک حساسی درباره ایران در جریان داریم

استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ مدعی شد که انعقاد توافق به نفع ایران، منطقه و جهان خواهد بود. در حال حاضر مذاکرات دیپلماتیک حساسی درباره ایران در جریان و ۱۵ بند را برای صلح ارائه کرده‌ایم. او گفت: ایرانی‌ها گفته‌اند آنچه را نتوانستید با زور نظامی به دست آورید، با دیپلماسی در اختیارمان قرار نخواهند داد.

ادعای روبیو: کشور‌هایی هستند که پیام‌ها را با ایران منتقل می‌کنند

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که در تبادل پیام‌ها با ایران پیشرفت داشته‌ایم، اما این روند ادامه دارد و درباره آن در رسانه‌ها صحبت نخواهیم کرد. وی افزود: کشورهایی هستند که پیام‌ها را با ایران منتقل می‌کنند و ما در این زمینه پیشرفت قابل توجهی داشته‌ایم.

سردار آزمون و محسن یگانه در لیست توقیف اموال

:با اقدام قاطع دادستانی استان گلستان و همراهی دستگاه‌های اطلاعاتی، روند شناسایی و توقیف اموال ۱۶ مزدور حامی تروریست‌های آمریکایی-صهیونیستی آغاز شد؛ فهرستی که نام ۲ چهره مشهور، «سردار آزمون» و «محسن یگانه» نیز در آن به چشم می‌خورد.

دویچه بانک: جنگ می‌تواند پایان دلار نفتی را رقم بزند

دویچه بانک اعلام کرد که جنگ آمریکا با ایران ممکن است در تاریخ به عنوان «کاتالیزوری برای فرسایش سلطه دلار نفتی و آغاز یوان نفتی» به خاطر سپرده شود.

واکنش تنکرترکرز به ادعای ترامپ

شرکت رهگیری نفتکش تنکرترکرز در واکنش به ادعای اخیر ترامپ، درباره عبور ۱۰ نفتکش حامل نفت با پرچم پاکستان از تنگهٔ هرمز، تأکید کرد که این موضوع جدید نیست و پیش از این نیز رخ داده بوده است.

ارسال پاسخ ایران به پیشنهاد ۱۵ بندی آمریکا

تسنیم به نقل از یک منبع آگاه نوشت: پاسخ ایران به ۱۵ بند پیشنهادی آمریکا شب گذشته رسما از طریق واسطه‌ها ارسال شده و ایران منتظر پاسخ طرف مقابل است. ایران اعلام کرده که تجاوز و ترور توسط دشمن باید پایان یابد، جنگ بار دیگر تکرار نشود، پرداخت خسارت‌های جنگ تضمین شود و خاتمه درگیری در مورد همه گروه‌های مقاومت که در این نبرد مشارکت داشتند، به اجرا درآید.

یک میلیون رزمنده برای نبرد زمینی با آمریکا سازماندهی شده‌اند

یک منبع آگاه نظامی می‌گوید علاوه بر سازماندهی بیش از یک میلیون نفر برای رزم زمینی، طی روزهای گذشته حجم عظیمی از درخواستهای جوانان ایرانی به سمت مراکز بسیج، سپاه و ارتش سرازیر شده است تا آنها نیز در این رزم مشارکت کنند.

معاون استاندار: در حمله به اصفهان ۳۰ نفر به شهادت رسیدند

معاون امنیتی، انتظامی استاندار اصفهان از شهادت ۳۰ شهروند اصفهانی در تهاجم وحشیانه آمریکایی – صهیونیستی به مناطق مسکونی خبر داد.

کشتی تایلندی آسیب‌دیده در قشم به گل نشست

یکی از کشتی‌هایی که در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفته بود در ساحل رمچاه قشم به گل نشست.

ترامپ: ایران ۱۰۰ موشک به یک چیز بسیار مهم که ما داشتیم شلیک کرد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: یک حمله به ما شد؛ ایران ۱۰۰ موشک به یک چیز بسیار مهم که ما داشتیم شلیک کرد. به دلایل خاصی نمی‌گویم آن چه بود.

مصر: به همراه ترکیه و پاکستان پیام‌هایی بین آمریکا و ایران رد و بدل می‌کنیم

وزیر خارجه مصر تأکید کرد: به همراه ترکیه و پاکستان پیام‌هایی بین آمریکا و ایران رد و بدل می‌کنیم.

مالزی: ایران به نفتکش‌های ما اجازه عبور می‌دهد

نخست ‌وزیر مالزی تأکید کرد: ایران به نفتکش‌های ما اجازه عبور از تنگه هرمز را خواهد داد.

دشمن بسته‌های انفجاری‌ای را در بعضی از مناطق شیراز رها کرده

دشمن آمریکایی صهیونیستی بعد از ناکامی در حملات نظامی خود و بعد از سیلی خوردن از مردم ایران در اقدامی جنایتکارانه و کور بسته‌های قابل انفجاری را در بعضی از مناطق شیراز به وسیله هواپیما رها کرده که لازم است شهروندان از نزدیک شدن و تماس با آنها به شدت خودداری نمایند. این بسته‌های انفجاری شبیه کنسرو آماده بوده و مقداری بزرگتر از قوطی‌های تن ماهی و حاوی مواد منفجره‌ای است که بعد از بازگشایی منفجر شده و باعث تلفات جانی می‌گردد.