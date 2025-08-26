ترامپ و ونس بیکفایتی بایدن را در مراسم سالگرد کابل محکوم کردند
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و جی.دی. ونس، معاون رئیسجمهور، در مراسم چهارمین سالگرد انفجار دروازه ابی در کابل، بیکفایتی جو بایدن را در خروج از افغانستان در سال ۲۰۲۱ محکوم کردند و قول دادند که یاد سربازان کشتهشده آمریکایی را گرامی بدارند.
خبرگزاری کوکچه: دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، در روز دوشنبه، ۲۵ اوت، مراسمی در کاخ سفید به مناسبت چهارمین سالگرد انفجار مرگبار دروازه ابی در فرودگاه کابل برگزار کرد. این حادثه در جریان خروج آشفتۀ آمریکا از افغانستان در سال ۲۰۲۱ رخ داد و منجر به کشته شدن ۱۳ سرباز آمریکایی و بیش از ۱۷۰ غیرنظامی افغان شد.
ترامپ در خطاب به خانوادههای قربانیان، این حادثه را “شرمآورترین روز در تاریخ آمریکا” توصیف کرد و قول داد که چنین رویدادی هرگز تکرار نخواهد شد. او تأکید کرد که آمریکا درسهای سختی از این تراژدی گرفته است و وعده داد که قربانیان سربازان آمریکایی را گرامی خواهد داشت.
جی.دی. ونس، معاون رئیسجمهور، و پیت هگست، وزیر دفاع، نیز در این مراسم حضور داشتند. ونس مستقیماً جو بایدن، رئیسجمهور سابق، را به دلیل شکستهایی که منجر به از دست دادن جان افراد شد، مقصر دانست و گفت: “امروز، این بیعدالتی را اصلاح میکنیم.”
در طول این مراسم، ترامپ اعلامیهای رسمی امضا کرد که ۲۶ اوت را به عنوان روز یادبود قربانیان دروازه ابی تعیین میکند. انفجار انتحاری دروازه ابی در ۲۶ اوت ۲۰۲۱ رخ داد و منجر به کشته شدن ۱۱ تفنگدار دریایی، یک سرباز ارتش و یک پزشک نیروی دریایی شد. این حادثه یکی از مرگبارترین لحظات خروج آمریکا از افغانستان بود.
این مراسم نشان داد که خروج از افغانستان همچنان نماد قدرتمندی در گفتمان سیاسی آمریکا است؛ هم به عنوان یادآوری فداکاری نظامیان و هم به عنوان انتقادی از رهبری بایدن. با رسمیکردن این سالگرد به عنوان روز یادبود، ترامپ نه تنها به دنبال گرامیداشت قربانیان است، بلکه پیام خود را تقویت میکند که مدیریت بایدن در خروج از افغانستان یک شکست تاریخی بود.