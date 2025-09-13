دانشمندان میگویند عناصری چون کاربن ارگانیک، آهن، فاسفورس و گوگرد در این سنگ دیده شده که معمولاً در نتیجه واکنشهای زیستی ایجاد میشوند، هرچند این مواد میتوانند از طریق تعاملات غیرزیستی نیز شکل بگیرند.
به گفته «جوئل هورویتز»، یکی از دانشمندان، این مواد در سنگهایی یافت شدهاند که حدود ۳.۲ تا ۳.۸ میلیارد سال پیش، در کف جهیلی در مریخ تهنشین شده بودند.
هورویتز تأکید کرد که هنوز نمیتوان بهطور قطعی از وجود حیات سخن گفت، زیرا احتمال دارد این ترکیبات از طریق تعاملات غیرزیستی نیز پدید آمده باشند. او گفت که نهایتاً فقط با آوردن نمونه به زمین میتوان پاسخ نهایی را یافت.
گفتنی است که برنامه انتقال نمونهها به زمین، طبق پیشنهاد بودجه فعلی دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، احتمالاً لغو خواهد شد. ناسا اعلام کرده در حال بررسی گزینههایی برای بازبینی این مأموریت است.