محکمه مردمی طالبان در مادرید آغاز به کار کرد؛ افشای جنایات و نقض حقوق بشر

در شهر مادرید، «محکمه مردمی طالبان» به‌طور نمادین آغاز به کار کرد تا به بررسی جنایات و نقض گسترده حقوق بشر توسط طالبان بپردازد. در این نشست، زنان و دخترانی که به جرم اعتراض و مطالبه حقوق انسانی و اسلامی خود در زندان‌های طالبان بازداشت شده بودند، روایت‌های دردناک خود را بازگو کردند.

آژانس خبری کوکچه – محکمه مردمی طالبان در مادرید با هدف افشای جنایات و نقض حقوق بشر توسط گروه طالبان، به‌طور نمادین آغاز به کار کرد. در این دادگاه، زنان و دخترانی که به دلیل اعتراض و مطالبه حقوق انسانی و اسلامی خود در زندان‌های طالبان بازداشت شده بودند، روایت‌های تلخ و دردناک خود را به اشتراک گذاشتند.

این زنان از شکنجه‌های جسمی و روانی، بازداشت‌های خودسرانه، تحقیر و خشونت‌هایی سخن گفتند که تنها به دلیل زن بودن و مطالبه حق آموزش، کار و آزادی بر آنان اعمال شده است. این حقوق که هم در شریعت اسلامی و هم در قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند، توسط طالبان به‌طور سیستماتیک نقض شده‌اند.

شهادت‌های این زنان بازتاب روشنی از تبعیض عمیق جنسیتی و ستم ساختاری است که نظام طالبان علیه زنان افغانستان اعمال می‌کند. سیاست‌های طالبان نه‌تنها حقوق اساسی زنان را سلب کرده، بلکه هویت و کرامت انسانی آنان را هدف قرار داده است.

واکنش‌ها و تحلیل‌ها:
«شنیدن این روایت‌ها دلخراش است اما بسیار ضروری. محکمه مردمی طالبان قدمی روشن و نمادین برای افشای جنایات و نقض حقوق بشر است. زنان افغانستان نه تنها برای حق آموزش و آزادی خود مبارزه می‌کنند، بلکه علیه تبعیض و ستم ساختاری نیز ایستاده‌اند. این دادگاه یادآوری است که جهان نمی‌تواند سکوت کند و عدالت دیر یا زود تحقق خواهد یافت.»

نتیجه‌گیری:
محکمه مردمی طالبان در مادرید، به‌عنوان یک اقدام نمادین، تلاش می‌کند تا صدای زنان افغانستان را به گوش جهانیان برساند و جنایات و نقض حقوق بشر توسط طالبان را افشا کند. این اقدام نه‌تنها به‌دنبال تحقق عدالت است، بلکه یادآوری مهمی برای جامعه بین‌المللی است که در برابر نقض حقوق بشر سکوت نکند.

