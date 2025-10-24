ترکمنستان بار دیگر بر تعهد خود به توسعه و گسترش مسیرهای صادراتی گاز تأکید کرده و پروژهٔ خط لولهٔ گاز ترکمنستان–افغانستان–پاکستان–هند (تاپی) را بهعنوان نماد همگرایی منطقهای معرفی کرده است.
مقصت بابایف، وزیر دولت و رئیس ادارهٔ دولتی «ترکمنگاز»، در کنفرانس بینالمللی «نفت و گاز ترکمنستان – ۲۰۲۵» گفت که پروژهٔ تاپی یکی از مهمترین برنامههای استراتژیک این کشور برای تنوعبخشی مسیرهای صادراتی و گسترش همکاریهای اقتصادی در منطقه بهشمار میرود.
به گفتهٔ او، پروژهٔ تاپی سالانه تا ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را از میدان گالکینیش به بازارهای در حال رشد جنوب و جنوبشرق آسیا انتقال خواهد داد.
بابایف افزود: «تاپی تنها یک مسیر انرژی نیست، بلکه دهلیز صلح و همکاری است که پایههای پایدار رشد اقتصادی و حسن همجواری را میان کشورهای منطقه استوار میسازد.»
وی تصریح کرد که ترکمنستان بخش مربوط به خاک خود را تکمیل کرده و کار ساخت بخش سرحدآباد–هرات در خاک افغانستان آغاز شده است.
همچنین، ترکمنستان اعلام کرده است که مرحلهٔ چهارم توسعهٔ میدان گالکینیش در اوایل سال آینده آغاز خواهد شد تا حجم بیشتری از گاز برای صادرات، بهویژه از مسیر تاپی، فراهم شود.
کارشناسان باور دارند که اجرای کامل پروژهٔ تاپی میتواند نهتنها به تقویت روابط اقتصادی میان چهار کشور عضو بینجامد، بلکه نقش کلیدی در تأمین انرژی و توسعهٔ پایدار منطقه ایفا کند.