امامعلی رحمان: ثبات افغانستان کلید امنیت منطقه است

رئیس‌جمهور تاجیکستان در سومین کنفرانس کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) درباره مبارزه با تروریسم هشدار داد که بی‌ثباتی در افغانستان تهدیدی برای امنیت منطقه است و خواستار همکاری‌های امنیتی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر شد.

تصویر خبرگزاری کوکچه خبرگزاری کوکچه ارسال ایمیل 5 روز پیش
456,337 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد

۱. هشدار درباره تهدیدات امنیتی از افغانستان

  • امامعلی رحمان در سخنرانی خود که توسط یوسف رحمان (دبیر شورای امنیت ملی تاجیکستان) قرائت شد، بر نقش حیاتی ثبات افغانستان برای امنیت تاجیکستان و کل منطقه تأکید کرد.
  • او از گسترش ایدئولوژی تروریستی در مرزهای کشورهای CIS ابراز نگرانی کرد و خواستار اقدامات مشترک برای مقابله با آن شد.

۲. قاچاق مواد مخدر؛ منبع مالی تروریسم

  • رحمان قاچاق مواد مخدر، به ویژه مواد مصنوعی را یکی از منابع اصلی تأمین مالی گروه‌های تروریستی خواند.
  • وی بر ضرورت همکاری‌های استخباراتی بین کشورهای عضو CIS برای قطع این جریان‌ها تأکید کرد.

۳. سفر هیئت طالبان به دوشنبه

  • این اظهارات همزمان با سفر یوسف وفا (والی طالبان در بلخ) به تاجیکستان بود. وفا با مقامات تاجیک درباره مسائل امنیتی گفت‌وگو کرد، اما جزئیات این مذاکرات فاش نشد.

۴. کشورهای عضو CIS چه کسانی هستند؟
این اتحادیه شامل روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، بلاروس، ارمنستان، آذربایجان و مولداوی است.

