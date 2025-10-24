امامعلی رحمان: ثبات افغانستان کلید امنیت منطقه است

\n\n\u06f1. \u0647\u0634\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0647\u062f\u06cc\u062f\u0627\u062a \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\n\n \u0627\u0645\u0627\u0645\u0639\u0644\u06cc \u0631\u062d\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0633\u062e\u0646\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062e\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u062a\u0648\u0633\u0637\u00a0\u06cc\u0648\u0633\u0641 \u0631\u062d\u0645\u0627\u0646\u00a0(\u062f\u0628\u06cc\u0631 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0645\u0644\u06cc \u062a\u0627\u062c\u06cc\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646) \u0642\u0631\u0627\u0626\u062a \u0634\u062f\u060c \u0628\u0631 \u0646\u0642\u0634 \u062d\u06cc\u0627\u062a\u06cc\u00a0\u062b\u0628\u0627\u062a \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u00a0\u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u062a\u0627\u062c\u06cc\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u06a9\u0644 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f.\n \u0627\u0648 \u0627\u0632 \u06af\u0633\u062a\u0631\u0634\u00a0\u0627\u06cc\u062f\u0626\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u00a0\u062f\u0631 \u0645\u0631\u0632\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc CIS \u0627\u0628\u0631\u0627\u0632 \u0646\u06af\u0631\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0627\u0631 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u0627\u062a \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644\u0647 \u0628\u0627 \u0622\u0646 \u0634\u062f.\n\n\u06f2. \u0642\u0627\u0686\u0627\u0642 \u0645\u0648\u0627\u062f \u0645\u062e\u062f\u0631\u061b \u0645\u0646\u0628\u0639 \u0645\u0627\u0644\u06cc \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u0645\n\n \u0631\u062d\u0645\u0627\u0646 \u0642\u0627\u0686\u0627\u0642 \u0645\u0648\u0627\u062f \u0645\u062e\u062f\u0631\u060c \u0628\u0647 \u0648\u06cc\u0698\u0647\u00a0\u0645\u0648\u0627\u062f \u0645\u0635\u0646\u0648\u0639\u06cc\u00a0\u0631\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u062a\u0623\u0645\u06cc\u0646 \u0645\u0627\u0644\u06cc \u06af\u0631\u0648\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0646\u062f.\n \u0648\u06cc \u0628\u0631 \u0636\u0631\u0648\u0631\u062a \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u062e\u0628\u0627\u0631\u0627\u062a\u06cc \u0628\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0636\u0648 CIS \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0642\u0637\u0639 \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f.\n\n\u06f3. \u0633\u0641\u0631 \u0647\u06cc\u0626\u062a \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062f\u0648\u0634\u0646\u0628\u0647\n\n \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0638\u0647\u0627\u0631\u0627\u062a \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0633\u0641\u0631\u00a0\u06cc\u0648\u0633\u0641 \u0648\u0641\u0627\u00a0(\u0648\u0627\u0644\u06cc \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0644\u062e) \u0628\u0647 \u062a\u0627\u062c\u06cc\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f. \u0648\u0641\u0627 \u0628\u0627 \u0645\u0642\u0627\u0645\u0627\u062a \u062a\u0627\u062c\u06cc\u06a9 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u06cc \u06af\u0641\u062a\u200c\u0648\u06af\u0648 \u06a9\u0631\u062f\u060c \u0627\u0645\u0627 \u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0630\u0627\u06a9\u0631\u0627\u062a \u0641\u0627\u0634 \u0646\u0634\u062f.\n\n\u06f4. \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0636\u0648 CIS \u0686\u0647 \u06a9\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f\u061f\n\u0627\u06cc\u0646 \u0627\u062a\u062d\u0627\u062f\u06cc\u0647 \u0634\u0627\u0645\u0644 \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647\u060c \u062a\u0627\u062c\u06cc\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0642\u0632\u0627\u0642\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0642\u0631\u063a\u06cc\u0632\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0627\u0632\u0628\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0628\u0644\u0627\u0631\u0648\u0633\u060c \u0627\u0631\u0645\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u0648\u0644\u062f\u0627\u0648\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\n