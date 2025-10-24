زلمی خلیلزاد، دیپلمات پیشین آمریکایی، در سفر شخصی به کابل با امیرخان متقی (وزیر خارجه طالبان) دیدار کرد.
-
- منابع نزدیک به طالبان به افغانستان اینترنشنال گفتند که خلیلزاد پیشنهاد داده برای کسب مشروعیت، طالبان باید چهرههای غیرپشتون (بهویژه تاجیکها) را در حکومت بگنجانند.
- طالبان این پیشنهاد را بررسی میکنند، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
- توافق طالبان و پاکستان:
- پس از درگیریهای مرزی، دو طرف با میانجیگری قطر و ترکیه به یک آتشبس موقت رسیدند.
- پاکستان ادعا میکند طالبان از تحریک طالبان پاکستان (TTP) حمایت میکنند، اما طالبان این را رد کردهاند.
- متن توافق منتشر نشده و این ابهامات باعث انتقاد داخلی در افغانستان شده است.
- روابط با تاجیکستان:
- یوسف وفا (والی طالبان در بلخ) به دوشنبه سفر کرد و با مقامات تاجیک درباره همکاری امنیتی گفتوگو نمود.
- تاجیکستان هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته، اما این سفر نشاندهنده تلاش برای عادیسازی روابط است.
وضعیت داخلی و حکومتداری
- محدودیتهای بیشتر بر زنان و رسانهها:
- دیدهبان حقوق بشر در گزارشی تأکید کرد که طالبان ۱۳۰ رسانه را تعطیل و دهها خبرنگار را بازداشت کردهاند.
- ملاله یوسفزی گفت: «تعامل با طالبان خیانت به زنان افغان است.»
- وزارت امر به معروف طالبان در یک هفته ۲۲۲ بیمار روانی را در خوست و زابل جمعآوری کرد که نگرانیها درباره نقض حقوق بشر را افزایش داده است.
- اقتصاد و معیشت:
- برنامه جهانی غذا (WFP): از هر ۵ افغان، ۱ نفر با گرسنگی حاد مواجه است.
- بانک جهانی: خسارت زلزله اخیر در شرق افغانستان را ۱۸۳ میلیون دلار (معادل ۱٪ تولید ناخالص داخلی) برآورد کرد.
- ایران صدور ویزای کار برای ۲۰۰ هزار افغان را آغاز کرده، اما تنها کسانی که کارفرمای ایرانی دارند، واجد شرایط هستند.
امنیت و درگیریها
- عملیات پاکستان در خاک افغانستان:
- پاکستان ادعا کرد نیروهایش در یک حمله هوایی به تحریک طالبان پاکستانی در نزدیکی مرز افغانستان ضربه زدهاند.
- طالبان این ادعا را رد کردند و گفتند: «پاکستان در چهار سال گذشته صبر ما را آزمایش کرده است.»
- گروههای تروریستی:
- سازمان ملل هشدار داد که داعش و القاعده هنوز در افغانستان فعال هستند.
- پاکستان میگوید طالبان از TTP حمایت میکنند، اما طالبان این را تکذیب کردهاند.
تحولات منطقهای
- واکنش به اظهارات پزشکیان (رئیسجمهور ایران):
- پزشکیان در سخنانی گفت: «ارومیه را از پاریس ایران به افغانستان تبدیل کردهاند.»
- این سخنان با واکنش تند افغانها مواجه شد. نجیب بارور (شاعر) گفت: «شرف انسانی در افغانستان از ایران بیشتر است.»
- قطر و امارات از توافق طالبان و پاکستان استقبال کردند، اما هند و غرب هنوز موضع محتاطانهای دارند.