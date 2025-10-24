زلمی خلیلزاد، دیپلمات پیشین آمریکایی، در سفر شخصی به کابل با امیرخان متقی (وزیر خارجه طالبان) دیدار کرد.

منابع نزدیک به طالبان به افغانستان اینترنشنال گفتند که خلیلزاد پیشنهاد داده برای کسب مشروعیت، طالبان باید چهره‌های غیرپشتون (بهویژه تاجیک‌ها) را در حکومت بگنجانند. طالبان این پیشنهاد را بررسی می‌کنند، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.

توافق طالبان و پاکستان: پس از درگیری‌های مرزی، دو طرف با میانجیگری قطر و ترکیه به یک آتش‌بس موقت رسیدند. پاکستان ادعا می‌کند طالبان از تحریک طالبان پاکستان (TTP) حمایت می‌کنند، اما طالبان این را رد کرده‌اند. متن توافق منتشر نشده و این ابهامات باعث انتقاد داخلی در افغانستان شده است.

روابط با تاجیکستان: یوسف وفا (والی طالبان در بلخ) به دوشنبه سفر کرد و با مقامات تاجیک درباره همکاری امنیتی گفت‌وگو نمود. تاجیکستان هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته، اما این سفر نشان‌دهنده تلاش برای عادی‌سازی روابط است.



وضعیت داخلی و حکومتداری

محدودیت‌های بیشتر بر زنان و رسانه‌ها: دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی تأکید کرد که طالبان ۱۳۰ رسانه را تعطیل و ده‌ها خبرنگار را بازداشت کرده‌اند. ملاله یوسف‌زی گفت: «تعامل با طالبان خیانت به زنان افغان است.» وزارت امر به معروف طالبان در یک هفته ۲۲۲ بیمار روانی را در خوست و زابل جمع‌آوری کرد که نگرانی‌ها درباره نقض حقوق بشر را افزایش داده است.

اقتصاد و معیشت: برنامه جهانی غذا (WFP): از هر ۵ افغان، ۱ نفر با گرسنگی حاد مواجه است. بانک جهانی: خسارت زلزله اخیر در شرق افغانستان را ۱۸۳ میلیون دلار (معادل ۱٪ تولید ناخالص داخلی) برآورد کرد. ایران صدور ویزای کار برای ۲۰۰ هزار افغان را آغاز کرده، اما تنها کسانی که کارفرمای ایرانی دارند، واجد شرایط هستند.



امنیت و درگیری‌ها

عملیات پاکستان در خاک افغانستان: پاکستان ادعا کرد نیروهایش در یک حمله هوایی به تحریک طالبان پاکستانی در نزدیکی مرز افغانستان ضربه زده‌اند. طالبان این ادعا را رد کردند و گفتند: «پاکستان در چهار سال گذشته صبر ما را آزمایش کرده است.»

گروه‌های تروریستی: سازمان ملل هشدار داد که داعش و القاعده هنوز در افغانستان فعال هستند. پاکستان می‌گوید طالبان از TTP حمایت می‌کنند، اما طالبان این را تکذیب کرده‌اند.



تحولات منطقه‌ای