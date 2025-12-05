کهنهسربازان آمریکا خواستار رفتار منصفانه با متحدان افغان پس از تیراندازی مرگبار واشنگتن شدند
ک تیراندازی مرگبار در نزدیکی کاخ سفید که یک پناهجوی افغان در آن دخیل بود، موجب تشدید واکنشهای سیاسی شده و کهنهسربازان آمریکایی بر لزوم رفتار عادلانه با متحدان سابق افغان تأکید کردند.
مقامات سابق اطلاعاتی و دفاعی در مصاحبه با شبکه خبری انبیسی تأکید کردند که شرکای افغان در طول دو دهه گذشته نقش حیاتی در عملیات مبارزه با تروریسم ایفا کردهاند. آنان هشدار دادند که نمایش این جامعه به عنوان یک تهدید امنیتی میتواند به مأموریتهای آینده آمریکا که متکی به پشتیبانی محلی هستند، آسیب برساند.
تیراندازی مرگبار یک عضو گارد ملی آمریکا در واشنگتن در هفته گذشته، بحثهای تازهای درباره اسکان مجدد پناهندگان افغان به راه انداخته است. کهنهسربازان نیروهای ویژه آمریکا از مردم خواستهاند کلیشهسازی نکنند و تمام پناهجویان را مقصر ندانند. به گفته آنان، بسیاری از افغانهایی که پس از تسلط طالبان به آمریکا آمدند، جان خود را برای کمک به نیروهای آمریکایی به خطر انداختند و نباید به عنوان متهم شوند.
مظنون این پرونده، رحمانالله لخانوال، تبعه ۲۹ ساله افغان است که در سال ۲۰۲۱ تخلیه شده بود. او اندکی پس از تیراندازی ۲۵ نوامبر در نزدیکی کاخ سفید دستگیر شد و در حال حاضر از طریق ویدئو از تخت بیمارستان حاضر شده و با اتهامات قتل و(قتل عمد) مواجه است. این پرونده تاکنون واکنشهای سیاسی را برانگیخته است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین آمریکا، خواستار بازبینی پرونده تمام افغانهای تخلیهشده پس از بازگشت طالبان به قدرت شده که این امر نگرانی هزاران نفری را که هنوز در انتظار وضعیت قانونی دائمی هستند، افزایش داده است.
بسیاری از پناهجویان افغان شامل سربازان سابق، مترجمان، فعالان و روزنامهنگارانی هستند که پس از سقوط کابل از ترس انتقامجویی طالبان فرار کردهاند. کهنهسربازان و گروههای مدافع میگویند که این افراد با چالشهای شدیدی از جمله بلاتکلیفی قانونی، بیکاری، (ضربه روانی) درماننشده و دسترسی محدود به خدمات درمانی مواجه هستند.
مدافعان تأکید میکنند که این تیراندازی، هرچند tragیک (غمانگیز) است، یک پرونده جنایی منفرد محسوب میشود و نباید از آن برای توجیه سوءظن گسترده یا عقبگردهای سیاستی استفاده شود که هزاران متحد افغان همچنان در تلاش برای بازسازی زندگی خود در آمریکا هستند تحت تأثیر قرار میدهد.