بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان: میلیاردها دلار از مالیات مردم هدر رفته است

سیگار به عنوان یک نهاد نظارتی در سال ۲۰۰۸ با هدف حسابرسی هزینه‌های آمریکا در افغانستان تأسیس شد و در انتظار پایان فعالیت خود در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ است. با وجود سقوط دولت افغانستان به دست طالبان در سال ۲۰۲۱، ایالات متحده همچنان به عنوان بزرگترین کمک‌کننده به این کشور باقی مانده و از آن زمان بیش از ۳/۸۳ میلیارد دلار کمک بشردوستانه و توسعه‌ای ارائه کرده است.

در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵، ۱۲۰ میلیون دلار کمک از طریق سازمان ملل و بانک جهانی به افغانستان منتقل شده است، حتی در شرایطی که دولت قبل از ترامپ بسیاری از کمک‌های خارجی را معلق کرده بود. گزارش سیگار نشان می‌دهد که وزارت‌ها و نهادهای آمریکایی پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان، ۱۴/۲ میلیارد دلار برای تخلیه و اسکان مجدد افغان‌ها در ایالات متحده هزینه کرده‌اند.

این نهاد همچنین اعلام کرده است که در دو دهه اخیر، ۷/۳ میلیارد دلار از این هزینه‌ها در برنامه‌های «ناموفق» مبارزه با مواد مخدر هدر رفته است. سیگار در گزارش‌های گذشته خود تأکید کرده که کمک‌های مالی آمریکا به طالبان نمی‌رسیده، اما شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد طالبان بودجه‌ها را به نفع سازمان‌های غیردولتی مورد نظر خود هدایت می‌کنند.

کمبود شفافیت و فساد در فرآیند شناسایی سازمان‌های غیردولتی، به گونه‌ای که سه نوع سازمان غیردولتی وجود دارد،=’ش سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی ملی و سازمان‌های غیردولتی پشتیبانی شده از سوی طالبان>

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، گزارش‌های سیگار را رد کرده و گفته است که آمریکا حتی یک دلار به حکومت اسلami نپرداخته و میلیاردها دلار پول مردم افغانستان را غصب کرده است.

در گزارش‌های اخیر سیگار به جزئیات تحریم‌های اعمال شده از سوی وزارت دارایی آمریکا نیز اشاره شده است. به تازگی، میررحمان رحمانی، رئیس پیشین پارلمان افغانستان، و پسرش اجمل رحمانی به اتهام «فساد فراملی» تحریم شده‌اند. آن‌ها اتهامات را رد کرده و اعلام کرده‌اند که شرکت‌های مرتبط با آن‌ها از سوی نهادهای مستقل حسابرسی شده‌اند.

سیگار همچنین بر مشکلاتی که منجر به فروپاشی سریع دولت افغانستان شد، تأکید کرده است. در دو گزارش جداگانه، عنوان شده که بیش از ۹۰ میلیارد دلار به نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص یافته بود، اما به دلیل وجود «سربازان و پلیس خیالی»، وضعیت نامطلوبی به وجود آمد. آمارهایی که نشان می‌دهد تعداد واقعی سربازان و نیروهای امنیتی افغانستان بسیار پایین‌تر از آنچه قبلاً اعلام شده بود، وجود دارد.

گزارش سیگار همچنین از سوءاستفاده و فساد در قراردادها و واگذاری‌ها خبر داده و تأکید کرده که ۲۶ تا ۲۹ میلیارد دلار از پول‌های صرف شده به دلیل فساد به هدر رفته است. این وضعیت به گونه‌ای بوده که پیمانکاران مختلف باعث اتلاف و سوءاستفاده از منابع مالی شده‌اند.

در نهایت، سیگار با اشاره به شرایط نابسامان اقتصادی افغانستان، تأکید می‌کند که پول‌های آمریکا اگرچه به ثبات نسبی اقتصاد کمک کرده‌اند، اما در دسترس حکومت طالبان بوده و باعث افزایش تنش‌ها و مشکلات جدید در این کشور شده‌اند.