مقام طالبان از تمرکز وزیر خارجه ایران بر نقش ترانزیتی افغانستان استقبال کرد

ذاکر جلالی، مدیر بخش دوم سیاسی وزارت خارجه افغانستان، در پستی در X تأکید کرد که باید از رویکردهای صرفاً امنیتی فراتر رفت و نقش سازنده افغانستان در اتصال، همکاری و ادغام منطقه‌ای را شناخت. او اشاره کرد که پیش از ۲۰۲۱، حضور نیروهای نظامی خارجی و دخالت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، افغانستان را به چالشی امنیتی برای مردم خود و منطقه تبدیل کرده بود. اما امروز، افغانستان دیگر صرفاً یک بحران برای مدیریت نیست.

با موقعیت جغرافیایی-اقتصادی، نیت خوب و سیاست خارجی اقتصادمحور دولت فعلی، این کشور پتانسیل پل مؤثری بین آسیای مرکزی، جنوبی و غربی را دارد. جلالی گفت که کشورهای منطقه می‌توانند از ظرفیت‌های ترانزیتی، تجاری و اتصالی افغانستان برای منافع مشترک و تقویت ادغام منطقه‌ای استفاده کنند.

او از تأکید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، بر این فرصت‌ها در سخنرانی اخیرش در نشست تهران قدردانی کرد و افزود که در چهار سال گذشته، گام‌های ملموسی برای بهبود ترانزیت منطقه‌ای، اتصال، تسهیل تجارت و همکاری اقتصادی بین افغانستان و همسایگان برداشته شده است.

این تلاش‌ها نشان می‌دهد که رویکرد آینده‌نگر و تعامل‌محور می‌تواند ثبات، رونق و منافع متقابل منطقه‌ای ایجاد کند. جلالی نتیجه‌گیری کرد که همکاری با افغانستان باید بر اساس فرصت‌های موجود، واقعیت‌های میدانی و ظرفیت‌های در دسترس باشد، زیرا افغانستان و منطقه پتانسیل گسترده‌ای دارند که بهره‌برداری مؤثر از آن‌ها می‌تواند نتایج پایدار برد-برد ایجاد کند.

عراقچی در نشست تهران گفت که امنیت، ثبات و رونق افغانستان مستقیماً به منافع کشورهای همسایه مرتبط است و همکاری منطقه‌ای برای صلح و توسعه پایدار ضروری است.

او تأکید کرد که هیچ راه‌حل فرامنطقه‌ای یا تحمیلی نمی‌تواند چالش‌های افغانستان را حل کند و همسایگان طبیعی‌ترین شرکا هستند. عراقچی موقعیت جغرافیایی-اقتصادی افغانستان را برجسته کرد و گفت که ثبات و توسعه آن نه تنها ضرورت انسانی بلکه الزام استراتژیک برای منطقه است.

او شکست رویکردهای امنیتی‌محور و حضور دو دهه‌ای ناتو و خروج شتابزده آمریکا در ۲۰۲۱ را مورد انتقاد قرار داد و خواستار مکانیسم‌های گفتگوی منظم بین همسایگان افغانستان برای جلوگیری از سوءتفاهم‌ها، هماهنگی در مسائل اقتصادی، مرزی و انسانی، کاهش تنش‌ها و تقویت همکاری منطقه‌ای شد.

