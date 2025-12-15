افغانستانجهان
جبهه آزادی: نیاز به روند سیاسی بین‌المللی برای پایان سلطه طالبان

جبهه آزادی افغانستان در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، خواستار ایجاد یک روند سیاسی بین‌المللی برای پایان دادن به سلطه طالبان و برقراری نظام دموکراتیک مبتنی بر آرای مردم شد.

جبهه آزادی افغانستان روز چهارشنبه ۱۹ قوس (مصادف با روز جهانی حقوق بشر) با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که افغانستان زیر سلطه رژیمی است که نه منتخب مردم است و نه به معیارهای حقوق بشری پایبند است. این جبهه نقض سیستماتیک حقوق بنیادین از جمله حق انتخاب، آزادی بیان، آموزش، کار و دسترسی به عدالت توسط طالبان را محکوم کرد.
بیانیه با اشاره به سابقه تعهدات افغانستان به کنوانسیون‌های مهم حقوق بشری، وضعیت فعلی زنان را “بی‌سابقه در تاریخ معاصر” خواند و گفت افغانستان تنها کشور جهان است که زنان عملاً از حیات اجتماعی حذف شده‌اند.

جبهه آزادی از جامعه جهانی و سازمان ملل به دلیل تعامل سیاسی با طالبان، عدم شفافیت در کمک‌های بشردوستانه و تمرکز بر مدیریت بحران به جای پایان آن انتقاد کرد. همچنین اخراج دسته‌جمعی مهاجران افغان و نقض کنوانسیون‌های پناهندگی مورد اعتراض قرار گرفت.
هشت پیشنهاد کلیدی این جبهه به جامعه جهانی شامل:

  • تداوم عدم به رسمیت‌شناسی طالبان
  • ایجاد روند سیاسی بین‌المللی برای گذار از سلطه طالبان
  • مشروط کردن کمک‌های بشردوستانه
  • توقف اخراج مهاجران
  • حمایت از رسانه‌ها، نهادهای مدنی و زنان
  • ایجاد سازوکار بین‌المللی برای ثبت جرایم طالبان
  • تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای صلح افغانستان
  • به رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان

 

