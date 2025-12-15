جبهه آزادی افغانستان روز چهارشنبه ۱۹ قوس (مصادف با روز جهانی حقوق بشر) با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که افغانستان زیر سلطه رژیمی است که نه منتخب مردم است و نه به معیارهای حقوق بشری پایبند است. این جبهه نقض سیستماتیک حقوق بنیادین از جمله حق انتخاب، آزادی بیان، آموزش، کار و دسترسی به عدالت توسط طالبان را محکوم کرد.

بیانیه با اشاره به سابقه تعهدات افغانستان به کنوانسیون‌های مهم حقوق بشری، وضعیت فعلی زنان را “بی‌سابقه در تاریخ معاصر” خواند و گفت افغانستان تنها کشور جهان است که زنان عملاً از حیات اجتماعی حذف شده‌اند.

جبهه آزادی از جامعه جهانی و سازمان ملل به دلیل تعامل سیاسی با طالبان، عدم شفافیت در کمک‌های بشردوستانه و تمرکز بر مدیریت بحران به جای پایان آن انتقاد کرد. همچنین اخراج دسته‌جمعی مهاجران افغان و نقض کنوانسیون‌های پناهندگی مورد اعتراض قرار گرفت.

هشت پیشنهاد کلیدی این جبهه به جامعه جهانی شامل: