جبهه آزادی افغانستان روز چهارشنبه ۱۹ قوس (مصادف با روز جهانی حقوق بشر) با انتشار بیانیهای تأکید کرد که افغانستان زیر سلطه رژیمی است که نه منتخب مردم است و نه به معیارهای حقوق بشری پایبند است. این جبهه نقض سیستماتیک حقوق بنیادین از جمله حق انتخاب، آزادی بیان، آموزش، کار و دسترسی به عدالت توسط طالبان را محکوم کرد.
بیانیه با اشاره به سابقه تعهدات افغانستان به کنوانسیونهای مهم حقوق بشری، وضعیت فعلی زنان را “بیسابقه در تاریخ معاصر” خواند و گفت افغانستان تنها کشور جهان است که زنان عملاً از حیات اجتماعی حذف شدهاند.
جبهه آزادی از جامعه جهانی و سازمان ملل به دلیل تعامل سیاسی با طالبان، عدم شفافیت در کمکهای بشردوستانه و تمرکز بر مدیریت بحران به جای پایان آن انتقاد کرد. همچنین اخراج دستهجمعی مهاجران افغان و نقض کنوانسیونهای پناهندگی مورد اعتراض قرار گرفت.
هشت پیشنهاد کلیدی این جبهه به جامعه جهانی شامل:
- تداوم عدم به رسمیتشناسی طالبان
- ایجاد روند سیاسی بینالمللی برای گذار از سلطه طالبان
- مشروط کردن کمکهای بشردوستانه
- توقف اخراج مهاجران
- حمایت از رسانهها، نهادهای مدنی و زنان
- ایجاد سازوکار بینالمللی برای ثبت جرایم طالبان
- تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای صلح افغانستان
- به رسمیتشناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان