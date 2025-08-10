طه اسحاقی پس از پیروزی تاریخی در مسابقات قهرمانی ووشو تبریک باران شد

اسحاقی که در بخش تالو در شانگهای رقابت میکرد، در رشته تای چی جیان عملکرد استادانهای ارائه داد و بالاترین امتیاز را از داوران بینالمللی کسب کرد. او همچنین در رشته تای چی کوان مدال نقره را کسب کرد و به یکی از ورزشکاران برتر این مسابقات تبدیل شد.
این مسابقات از ۲۳ تا ۳۰ جولای، با حضور ورزشکارانی از سراسر آسیا، از جمله رزمیکاران برتر چین، ایران، اندونیزیا و ویتنام برگزار شد. پیروزی چشمگیر اسحاقی نه تنها افغانستان را در نقشه ووشوی آسیا قرار داده است، بلکه سیل پیامهای تبریکی را از سراسر کشور و خارج از کشور برانگیخته است.
پیامهای تبریکی از فدراسیونهای ورزشی، چهرههای برجسته و مردم عادی افغانستان سرازیر شده است. در رسانههای اجتماعی، هشتگهایی برای جشن گرفتن پیروزی او در میان کاربران افغان و طرفداران ووشو در سراسر جهان ظاهر شد – بسیاری نظم، فروتنی و میهنپرستی او را ستودند.
یکی از مقامات فدراسیون ووشوی افغانستان گفت: «این لحظهای از غرور و افتخار عظیم برای کشور ما است. فداکاری و پشتکار اسحاقی در مواجهه با موانع بیشمار نشان میدهد که جوانان افغان قادر به دستیابی به چه چیزهایی هستند.»
درهمین حال، یکی از گروههای جوانان مستقر در کابل در ایکس نوشت: «محمد طه اسحاقی نه تنها مدال کسب کرده است – بلکه قلب یک ملت را تسخیر کرده است. ما در او، آینده ورزش افغانستان را میبینیم.»
اسحاقی و دیگر ورزشکاران ووشوکار پس از برگشت به کشور، با استقبال گرم مقامات ارشد ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش روبهروشدند.
تیم اعزامی افغانستان به این مسابقات شامل شش ورزشکار و دو مقام فدراسیون بود. علاوه بر کسب طلا و نقره از سوی اسحاقی، احمد نوید اکبری در وزن ۵۲ کیلوگرم ساندا با شکست حریف ترکمنی، مدال برنز کسب کرد. این سه مدال، قویترین عملکرد افغانستان در یک رویداد ووشوی قارهای را رقم زد.
اگرچه اسحاقی در حال حاضر در ایران اقامت دارد و تمرین میکند، اما او برای افغانستان رقابت کرد و پیروزیهای او برای ملتی که سالها با سختی و دسترسی محدود به مسابقات بینالمللی روبهرو بوده، اهمیت بزرگ دارد.
ورزشکاران، مربیان و بزرگان مردمی از مقامات و خیرین افغانستان میخواهند تا روی استعدادهای جوانی مانند اسحاقی سرمایهگذاری کنند. بسیاری او را الگویی برای ورزشکاران مشتاق در هنرهای رزمی و فراتر از آن میدانند.