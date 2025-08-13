ملل متحد و کوریای جنوبی پروژه ۱۰ میلیون دالری برای حمایت از افغانستان را راه اندازی کردند
برنامه توسعه سازمان ملل متحد (یواندیپی) با حمایت مالی کوریای جنوبی، پروژه ۱۰ میلیون دالری با عنوان «کمک، اشتغال و زیرساختهای حیاتی برای آسیبپذیران در شرایط اضطراری» را راهاندازی کرده که هدف آن حمایت از افغانهایی است که با بحرانهای انسانی و اقتصادی روبهرو هستند.
این ابتکار یکساله که از جولای ۲۰۲۵ تا جولای ۲۰۲۶ اجرا خواهد شد، دارای بودجهای به ارزش ۱۰ میلیون دالر است و بیش از ۳۵۰ هزار نفر را در شش ولایت بدخشان، زابل، دایکندی، فاریاب، خوست و ننگرهار تحت پوشش قرار خواهد داد.
این پروژه بر ایجاد فرصتهای کاری اضطراری، بازسازی زیرساختهای اساسی، و بهبود امنیت غذایی در سطح جوامع تمرکز دارد.
همچنین تابآوری در برابر تغییرات اقلیمی، توانمندسازی زنان، و حمایت از عودتکنندگان و افراد بیجاشده داخلی از دیگر اولویتهای این پروژه به شمار میروند.
استفن رودریگز، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت: «این پروژه صرفاً یک پاسخ بشردوستانه نیست، بلکه پلی است میان بحران و بهبود.»
وی افزود: «با سرمایهگذاری در زیرساختها، اشتغال و تابآوری محلی، هدف ما این است که به جوامع کمک کنیم تا بار دیگر کنترول آینده خود را به دست بگیرند و فرصتهایی فراگیر، پایدار و ماندگار ایجاد کنند.»
کوریای جنوبی این ابتکار را بخشی از تعهد گستردهتر خود در حوزه کمکهای بشردوستانه به افغانستان توصیف کرد.
سونگهوان مون، شارژدافیر سفارت کوریای جنوبی در افغانستان، گفت: «کوریا جنوبی بهعنوان یک کمککننده مسئول و باسابقه به افغانستان، همچنان متعهد به حمایت از مردم افغانستان در این دوران دشوار است.»
وی افزود: «در راستای این تعهد، و بهعنوان بخشی از ابتکار شاخص ما با برنامه توسعه سازمان ملل متحد، خوشحالیم که از این پروژه حمایت میکنیم؛ پروژهای که آن را برای بازسازی معیشتها، احیای امید، و تقویت آیندهای تابآورتر و متکیبهخود، اساسی میدانیم.»
برنامه توسعه سازمان ملل متحد و دولت کوریای جنوبی اعلام کردند که این پروژه بازتابی از مشارکت مستمر آنها برای کمک به جوامع افغان در راستای بهبودی با کرامت، تابآوری و ایجاد فرصتهای پایدار برای آینده است.